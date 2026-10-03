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Yabancıya 10 kat pahalı nikâha ceza! Belediye ayrımcılığın faturasını ödeyecek

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Yabancıya 10 kat pahalı nikâha ceza! Belediye ayrımcılığın faturasını ödeyecek
Başlık ResmiYabancıya 10 kat pahalı nikâha ceza! Belediye ayrımcılığın faturasını ödeyecek

Çanakkale Belediyesinin yabancı uyruklular için Türk vatandaşlarından 10 kat fazla nikâh ücreti belirlemesi İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna takıldı. Uygulamayı ayrımcılık yasağının ihlali sayan kurum, 256 bin 357 lira para cezası kesti.

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), belediyelerin tarifelerinde uyguladığı farklılaştırmalara ilişkin çarpıcı bir karar verdi. Kurul, yabancı uyruklular için farklı nikâh ücreti belirleyen Çanakkale Belediyesine, ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle üst sınırdan 256 bin 357 lira idari para cezası verdi. Olay, belediyenin 2025 tarifesinde Türk vatandaşları için 2 bin 500 lira olan ücreti yabancılar için 25 bin lira olarak açıklamasıyla başladı.

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TİHEK’in resen başlattığı incelemede belediye; e-Belediye sisteminin yabancıları kapsamaması sebebiyle konsolosluk ve valiliklerle yapılan teyit yazışmalarının ekstra personel ve zaman gerektirdiğini, ayrıca yerli halkın işlemlerinin aksamaması için bu kararı aldığını savundu. TİHEK ise kısa yazışmaların bu denli bir mali yük oluşturmadığını belirterek uygulamanın ırk ve etnik köken temelinde ayrımcılık oluşturduğuna, evlenme hakkını orantısız kısıtladığına karar verdi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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