Yakınları uzun süre haber alamadı! Evinde cansız bedeni bulundu

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Ağustos 2024 17:09 - Güncelleme: 20 Ağustos 2024 17:11 - Güncelleme:

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Çorum’un Osmancık ilçesinde 38 yaşındaki bir kişi, evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.