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Yakınları uzun süre haber alamadı! Evinde cansız bedeni bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yakınları uzun süre haber alamadı! Evinde cansız bedeni bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum’un Osmancık ilçesinde 38 yaşındaki bir kişi, evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gemici Mahallesi'nde meydana gelen olayda, uzun süre haber alınamayan H.K. (38) isimli kişi, yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. 

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, H.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından H.K.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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