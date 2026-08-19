Yalova'da denizde sürüklenen baba ve kızın kurtarılma anları ortaya çıktı!

Yalova'nın Armutlu ilçesinde baba Mustafa Yalçınkaya ile 11 yaşındaki kızı Ela Yalçınkaya kürek sörfü yaparken denizde kaybolmuştu. 4 saat sonra Sahil Güvenlik tarafından bulunan baba ile kızının kurtarılma görüntüleri paylaşıldı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde kürek sörfü (SUP board) yaparken denize açılan baba ve kızının sahil güvenlik ekipleir tarafından kurtarılma anları ile alakalı görüntüler ortaya çıktı.

Tavşantepe mevkisindeki iskeleden 13 Ağustos'ta SUP board ile denize açılan ve kaybolan Mustafa Yalçınkaya ile 11 yaşındaki kızı Ela Yalçınkaya'nın, sahil güvenlik ekiplerinin çalışması neticesinde 4 saat sonra Bozburun açıklarında kurtarılma anı ile alakalı görüntüler paylaşıldı.

Ekiplerin kurtarma anına ait görüntülerde, baba ve kızının SUP boarda tutunmaları ve kurtarıldıktan sonraki bitkin halleri fark ediliyor.

Yalovada denizde sürüklenen baba ve kızın kurtarılma anları ortaya çıktı!

NE OLMUŞTU?

Tavşantepe mevkisindeki iskeleden 13 Ağustos'ta SUP board ile denize açılan Mustafa Yalçınkaya, 11 yaşındaki kızı Ela Yalçınkaya ve kızının arkadaşı T.Ö, rüzgarın etkisi ile kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başladı. T.Ö'nün yüzerek sahile çıkmasının sonrasında baba ve kızı SUP boardla sürüklenmeye devam etmiş, ihbar sonrasında bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık, jandarma ve emniyet birimleri gönderilmişti.

Yalovada denizde sürüklenen baba ve kızın kurtarılma anları ortaya çıktı!

Ekiplerin çalışmasının sonrasında Mustafa Yalçınkaya ile kızı, Bozburun civarında SUP boarda sarılmış şekilde bulunmuştu. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen baba ve kızı, kıyıya ulaştırıldıktan sonra ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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