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Haberler > Gündem > Uzmandan korkutan uyarı: Yalova'daki hareketlenme Marmara'ya sıçrayabilir

Uzmandan korkutan uyarı: Yalova'daki hareketlenme Marmara'ya sıçrayabilir

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'da sabah saatlerinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, uzmanları endişelendiriyor. Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş, "10 yıl içinde İstanbul’u çok büyük deprem beklediğini zaten biliyoruz. Yalova’daki hareketlenmeler Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi içerisindeki koluna sıçrama yapabilir" dedi.

Yalova'da bu sabah saat 09:21'de meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, kentte paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından da doğrulanan deprem, 9.71 km derinlikte gerçekleşti. İstanbul yakınlarında gerçekleşen her sarsıntı sonrası akıllara gelen ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili Yalova’daki depremin arasında bir bağlantı olup olmayacağına dair Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş değerlendirmelerde bulundu.

"HALEN AKTİF FAYIN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Şimdilik aralarında bir bağlantı olmadığını fakat Marmara Denizi içerisinde ciddi ve yavaş yavaş bir hareketlenme olduğunu söyleyen Serhat Durmuş, “Normalde 4 büyüklüğüne kadar binalarda çok ciddi hareket olmaz sadece yakın bölgelerde hissedilebilecek bir deprem. Fakat bu depremin önemi şu; Marmara denizi içerisindeki fayın halen bunun aktif olduğunu bize gösteriyor. Yani burada olan bütün depremler, kesinlikle önemsizdir diyemeyiz. Hepsinin bir anlamı var ve izlenmesi gerekiyor. Biz Marmara Deniz tabanı içerisinde olan her türlü depremleri çok önemsiyoruz. Yalova’nın dışında Gemlik tarafında da ciddi depremler oldu. Ama bizim asıl olarak beklediğimiz nokta, orta Marmara çukurundaki kilitlenme zonu.

“Yalova’daki hareketlenmeler Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi içerisindeki koluna sıçrama yapabilir” - 1. Resim

"10 YIL İÇİNDE İSTANBUL'U ÇOK BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Şu anlık Yalova ve Gemlik’teki depremlerin bizim ana depremle alakası olmadığını görüyoruz. Fakat kilitlenme zonunda bir kırılma olursa eğer, İstanbul’daki muhtemel 4 senaryodan biri olan B senaryosu olan orta Marmara çukurunda bir kırılma bekliyoruz. Yani bu gerçekleşirse 7,2 ile 7,6 arasında bir deprem olur ve insanlar bundan ciddi derece etkilenecek. Çünkü bunun İstanbul’un merkezine olan uzaklığı yaklaşık 22 kilometre. Bu nedenle ben Yalova ve Gemlik’te olan depremlerinin hepsini önemsiyorum. Artık herkesin oturduğu binanın depreme ne kadar hazırlıklı olup olmadığına baktırması ve hazırlanması gerekiyor. Bina performans analizi yaptırarak binamızın gerçeği ile yüzleşmek durumundayız. Bunu yapmadığımız müddetçe Marmara denizi içerisindeki bütün depremlerden kaygı seviyemiz giderek artacak çünkü 10 yıl içinde İstanbul’u çok büyük deprem beklediğini zaten biliyoruz” dedi.

"KUZEY ANADOLU FAY HATTI BAĞLANTILI SIÇRAMA YAPABİLİR"

‘Yalova’daki deprem ana deprem hattını tetikler mi’ sorusuna üzerine Serhat Durmuş Kahramanmaraş’ı örnek vererek sözlerine şöyle devam etti: “Kahramanmaraş’taki depreme bakarsak eğer, buradaki ilk deprem Hatay Samandağ’da idi. Daha sonra kırılmalar meydana gelmişti. Ve sonrasında Kahramanmaraş’taki diğer fayı tetiklemişti. Bunlar yer altındaki enerji aktarımı şeklinde kırılmalarla devam etmişti. Yalova’daki bu depremlere da bakarsak, mutlaka ana fay hattı ile bunların yer altından bir bağlantısı olabilir. Ancak biz yukarıda olan depremlerin yani Yalova yukarısında olan depremlerin Kuzey Anadolu Fay hattı bağlantılı bir sıçrama yapabileceğini öngörüyoruz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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