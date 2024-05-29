Yanına çağırdı, soru sordu sonra acımasızca vurdu! O anlar kamerada

Fatih'te silahlı bir kişi, yabancı uyruklu bir kişiyi yanına çağırdı ardından silahla vurdu. Görgü tanıkları, saldırganın sokakta birkaç kere tur attığını ardından yanına çağırdığı çocuğa birkaç soru sorup yaraladığını öne sürdü.

Fatih'te geçtiğimiz pazartesi meydana gelen olayda, İskerderpaşa Mahallesi'nde silahlı bir kişi, sokakta tur attıktan sonra işyerinden bir yabancı uyruklu çalışanı yanına dışarı çağırdı. Konuşan iki kişi kısa süre sonra tartışmaya başladı. Yan taraftaki esnaf taraflar arasına girmeye çalışsa da olmadı.

İKİLİ ARASINDA BOĞUŞMA ÇIKTI

Şüpheli şahıs silahını çekerken, çalışan ise hamlede bulunarak saldırganın tutmaya çalıştı. İkili arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında silahlı saldırgan, hedefindeki kişinin bacağına doğru ateş açarak olay yerinden kaçtı. Kurşunun sıyırarak geçtiği adam hafif şekilde yaralanırken, olayı duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı adamın sağlık durumunun iyi olduğu ve saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

SOKAKTA TUR ATMIŞ

Yaşanan olay anında orada bulunan Semih Türkmen, “Saldırı yapan arkadaş, birkaç defa sokaktan tur attı. Ben bu yandaki vakfın personeliyim, kapıda duruyorum. Aynı zamanda komşumuz olduğu için ne olduğunu anlayamadım. Kapının önüne geldi, arkadaşı çağırdı.

ÇOCUĞA SORU SORUP ATEŞ ETMİŞ

Arkadaş yanına gelince tartışma olduğunu gördüm. Ben de yanlarına gittim. Bana 'sen kimsin' dedi. Ben dedim buradaki bir komşuyum, ne alıp veremediğiniz olabilir diye telkinde bulundum. O kişi bana seni ilgilendiren bir konu yok diye uyarıda bulundu. Ben yanında durmaya devam ettim. Sonra çocuğa 1 -2 soru sorup belinden silahı çekip ateşledi. Çocuk üstüne atlamamış olsa daha farklı vahim olaylar ortaya çıkmış olabilirdi. Ben o kişiyi hiç tanımıyorum. Bunlar kendi halinde insanlar oldukları için bir sorunları olacağını tahmin etmiyorum. Ben de kendimi kurtarmak amacıyla vakıf binasının içine girdim” şeklinde konuştu.

İlgili Haberler Anne babasını öldürüp intihara kalkışmıştı! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde iş yerine gelen silahlı şahıs, bir çalışanı dışarı çağırdı. Taraftar arasında çıkan tartışmada şüphelinin silahına sarıldığı, boğuşma sırasında kişinin bacağına ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görülüyor.