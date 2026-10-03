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Yapay zeka devreye girdi, radyologların 24 saatlik işi dakikalara indi! TEKNOFEST’te dikkat çeken proje

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Yapay zeka devreye girdi, radyologların 24 saatlik işi dakikalara indi! TEKNOFEST’te dikkat çeken proje
Başlık ResmiYapay zeka devreye girdi, radyologların 24 saatlik işi dakikalara indi! TEKNOFEST’te dikkat çeken proje

TEKNOFEST Şanlıurfa dördüncü gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederken, festivalde sağlık alanında geliştirilen yenilikçi teknolojiler de öne çıkıyor. Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulunan Meta Tıp kurucu ortağı Emre Kaan Şanverdi, geliştirdikleri yapay zeka destekli sistemle radyologların saatler süren çalışmalarını dakikalara indirdiklerini belirtti.

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Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki önemli organizasyonlarından TEKNOFEST, farklı alanlarda geliştirilen yenilikçi projeleri bir araya getiriyor. Şanlıurfa’da düzenlenen festivalde sağlık teknolojileri üzerine çalışmalar da öne çıkarken, Meta Tıp Kurucu Ortağı ve eski TEKNOFEST finalisti Emre Kaan Şanverdi, geliştirdikleri sistem hakkında Türkiye Gazetesi İçerik Editörü Nihan Kayrak'a özel açıklamalarda bulundu.

Yapay zeka devreye girdi, radyologların 24 saatlik işi dakikalara indi! TEKNOFEST’te dikkat çeken proje
Başlık ResmiYapay zeka devreye girdi, radyologların 24 saatlik işi dakikalara indi! TEKNOFEST’te dikkat çeken proje

“RADYOLOGLARIN BİR GÜNDE YAPTIĞI İŞİ 5 DAKİKAYA İNDİRDİK”

TÜBİTAK ortaklığında bir şirket kurduklarını belirten Şanverdi, geliştirdikleri algoritmayla radyologların bir günde yaptığı çalışmayı yaklaşık 5 dakikaya indirdiklerini ifade etti.

Yapay zeka destekli sistemin üçlü doğrulama mekanizmasıyla çalıştığını anlatan Şanverdi, “Önce doktor doğruluyor, sonra bizim algoritmamız ve en son da yapay zeka doğruluyor.” dedi.

Şanverdi, sistemin sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle çalıştığını belirterek hastaya ait verilerin üç boyutlu şekilde incelenebildiğini söyledi. Bu yöntemle lezyonların ve kanser oluşumlarının daha detaylı şekilde tespit edilebildiğini aktardı.

Yapay zeka devreye girdi, radyologların 24 saatlik işi dakikalara indi! TEKNOFEST’te dikkat çeken proje
Başlık ResmiYapay zeka devreye girdi, radyologların 24 saatlik işi dakikalara indi! TEKNOFEST’te dikkat çeken proje

Sistemin MR görüntülerindeki verileri aynı doğrulukla yansıttığını vurgulayan Şanverdi, yalnızca damarların değil, kemik yapısının da görüntülenebildiğini ifade etti.

Geliştirilen projenin gerekli testlerden geçtiğini belirten Şanverdi, sistemin aktif olarak Gelişim Üniversitesi’nde kullanıldığını söyledi. Şanverdi, “MR’da neyi görebiliyorsak bunda da aynılarını görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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