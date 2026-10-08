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Yargı kararını hiçe sayan Sözcü TV'ye para cezası

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Yargı kararını hiçe sayan Sözcü TV'ye para cezası
Başlık ResmiYargı kararını hiçe sayan Sözcü TV'ye para cezası

Sözcü TV'nin Antarktika bilim ekibine yönelik haberinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yargıya başvurdu. Mahkemenin kesinleşen tekzip kararına rağmen cevap ve düzeltme metnini yayımlamayan kanala RTÜK'ten ceza geldi. Üst Kurul, yargı kararını uygulamayarak yayın ilkelerini ihlal eden Sözcü TV'ye idari para cezası kesilmesine karar verdi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, Üst Kurulun bu haftaki toplantısında, Sözcü TV'nin cevap ve düzeltme hakkına ilişkin yayın ihlali ele alındı.

Kanalın ana haber bülteninde "kutup'laştırma" başlığıyla yer alan haberde "Antarktika'ya giden bilim ekibinde yer alan kişilerin liyakatsiz olduğu ve gezi amaçlı gidildiği" iddialarına yer verildi. Bunun üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, cevap ve düzeltme metninin yayımlanması amacıyla Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

MAHKEMENİN KARARINI DİNLEMEDİ

Ankara 48. Asliye Ceza Mahkemesi "Tekzip Talebinin Kabulüne" kesin olarak karar verdi. Ancak kanal, mahkeme kararına rağmen düzeltme ve cevap metnini yayımlamadı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Üst Kurul, mahkeme kararıyla kesinleşen cevap ve düzeltme metnini yayımlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen Sözcü TV'ye, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un "Kişi veya kuruluşların cevap ve düzeltme hakkına saygılı olmak zorundadır." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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