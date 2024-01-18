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Yargıtay üyeliğine 4 yeni isim! HSK kararı Resmi Gazete’de
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Şeyda Karaca
Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay üyeliğine 4 yeni ismin seçilmesine ilişkin HSK Genel Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunca, Yargıtay'daki 4 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Yargıtay üyeliğine seçildi.
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı