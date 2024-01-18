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    Yargıtay üyeliğine 4 yeni isim! HSK kararı Resmi Gazete’de

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay üyeliğine 4 yeni ismin seçilmesine ilişkin HSK Genel Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

    Yargıtay üyeliğine 4 yeni isim! HSK kararı Resmi Gazete’de
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunca, Yargıtay'daki 4 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Yargıtay üyeliğine seçildi.

    Yargıtay üyeliğine 4 yeni isim! HSK kararı Resmi Gazete’de

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    YargıtayHsk
    Haberler > Gündem > Yargıtay üyeliğine 4 yeni isim! HSK kararı Resmi Gazete’de
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