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Yargıtay'dan emsal 'düğün' kararı! Altınların kimde kalacağı belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yargıtay&#039;dan emsal &#039;düğün&#039; kararı! Altınların kimde kalacağı belli oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düğünlerde takılan altınların kimde kalacağı çiftler tarafından sık sık tartışılıyor. Yargıtay tartışmaları bitirecek yeni bir karara imza attı. Takı kime takıldıysa o kişide kalacağına hükmedildi.

Düğün yapıldıktan sonra çoğu çift tarafından düğünde takılan altınların ve ziynet eşyaların kimde kalacağı sık sık tartışılıyordu. Çiftlerin özellikle boşanmasıyla birlikte ortaya çıkan ziynet eşya anlaşmazlığı konusunda Yargıtay emsal nitelikte bir karara imza attı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir davada "ziynet eşyalarının paylaşımında anlaşma bulunmadığı takdirde örf ve adetlerin varlığına göre, aksi takdirde kadın veya erkeğe takılan ziynetlerin kendilerine ait olduğu" kararına hükmetti.

Yargıtay'dan emsal 'düğün' kararı! Altınların kimde kalacağı belli oldu - 1. Resim

"EŞYA ORTAK KABUL EDİLECEKTİR"

Eski Yargıtay kararının yeniden şekillendiğini söyleyen Avukat Buket Nurşah Tekışık, "’Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2023/5704 E. 2024/2402 K.’ sayılı ilamında erkeğe takılan takılar da dahil olmak üzere kadına ait olduğu yönündeki görüşünü 4 Nisan tarihi itibarıyla değiştirdi. Yeni içtihata göre, öncelikle bakılması gereken husus, taraflar arasında anlaşma olup olmadığıdır. Anlaşmanın varlığı halinde ziynetler anlaşmaya göre değerlendirilecektir. Şayet anlaşma yoksa esas alınması gereken husus örf ve adetler olmalıdır. Daha önceki kararda kime ne takıldığına dikkat edilmeden tüm ziynetler kadına aitti. Ancak güncel içtihat; erkeğe takılan ziynet eşyalarının erkeğe, kadına takılan ziynetlerin ise kadına ait olması yönündedir. Ziynet eşyanın belli bir cinsiyete özgü olması halinde cinsiyete uygunluğa göre karar verilmesi gerekmektedir. Eğer bu konuda bir tereddüt varsa, bilirkişi incelemesi yapılması gerekmektedir. Bilirkişi incelemesine giden ziynetin her iki cinsiyet için de uygun olduğu belirlenirse, takılan veya verilen eşe ait sayılacaktır. Günümüz düğünlerinde artık takılar gelin ve damadın üzerine takılmak yerine sandık, torba gibi ortak bir kesede toplanmaktadır. Bu durumda cinsiyete göre nitelik aranarak karar verilmesi gerekmektedir. Bu yönde özellik tespit edilememesi halinde eşya ortak kabul edilecektir" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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