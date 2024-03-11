Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yargıtay’dan ‘mal kaçırma’ kararı! Boşanma öncesi satışa sınırlama geliyor

Yargıtay’dan ‘mal kaçırma’ kararı! Boşanma öncesi satışa sınırlama geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yargıtay’dan ‘mal kaçırma’ kararı! Boşanma öncesi satışa sınırlama geliyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yargıtay, fiilen ayrı yaşayan eşlerden birinin mal varlığının bir kısmını elden çıkarması yönünde girişimlerde bulunduğunun anlaşılması hâlinde tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına hükmetti.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ

Dava konusu olay Zonguldak’ta yaşandı. Evini terk eden adam başka bir kadın ile birlikte yaşamaya başladı.

Adam, eşiyle birlikte yaşarken aldığı evini ve kadının çektiği 98 bin avro kredi ile alınan arsayı satışa çıkardı.

Kadın ise 2 yıl önce evden ayrılan kocasının ailenin ekonomik varlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle satış girişimine sınırlama getirilmesini istedi.

Davaya bakan Zonguldak 1. Aile Mahkemesi, kocanın satış yetkisine sınırlama getirerek söz konusu taşınmazların satışında kadının rızası ile yapılabileceğine hükmetti.

Davalı koca, karara itiraz edince dosya Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin gündemine geldi.

Sakarya 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak davayı reddetti.

Karar bu defa da Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise davalı kocanın satış yetkisine sınırlama getirilmesinin şartlarının oluştuğuna karar verdi.

Daire, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak bölge adliye mahkemesinin kararını bozdu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aracıyla yaralı kazazedenin üzerinden geçip, yardım edenleri yaraladı! - GündemAracıyla yaralı kazazedenin üzerinden geçti!İlk teravih namazında camiler doldu taştı - GündemYurtta ilk teravih heyecanıKaraman'da trajikomik olay: Üniversiteli gence 1 saat arayla iki kez araba çarptı - GündemÜniversiteli gence 1 saat arayla iki kez araba çarptıAladağlar'da turistlere rehberlik yapan dağcı hayatını kaybetti - GündemAladağlar'da turistlere rehberlik yapan dağcı hayatını kaybettiAK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin istifa etti - GündemAK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin istifa ettiKazdağları’nda orman yangını - GündemKazdağları’nda orman yangınıFarklı partilerden AK Parti'ye katıldılar... 1000 yeni üye için rozet takma töreni - Gündem1000 yeni üye için rozet takma töreni
Sonraki Haber Yükleniyor...