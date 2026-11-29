Ankara'da sıfır kilometre satın aldığı otomobilin 3 yıl sonra tavan boyası atmaya başlayan vatandaş, bayinin ücretsiz onarım ve 100 bin liralık değer kaybı teklifini kabul etmeyerek yargıya başvurdu. Yerel mahkemenin üretim kaynaklı gizli ayıp nedeniyle otomobilin yenisiyle değiştirilmesi yönündeki kararı Yargıtay tarafından onandı.

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Ankara'da yaşayan bir kişi, 2020 yılında bayiden sıfır kilometre satın aldığı otomobilin tavan boyasının 2023 yılında kendiliğinden atmaya başladığını fark edince yetkili servise başvurdu.

100 BİN LİRALIK TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Otomobili satın aldığı bayi tarafından aranan vatandaşa, ücretsiz boyama işleminin yanı sıra aracın değer kaybı için 100 bin lira ödeme teklifinde bulunuldu.

Teklif edilen miktarı düşük bulan araç sahibi, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesi, bunun mümkün olmaması halinde ücretsiz onarım yapılması ve bilirkişiler tarafından belirlenecek değer kaybının karşılanması talebiyle Ankara 9. Tüketici Mahkemesinde dava açtı.

Davalı şirket ise ayıplı maldan sorumluluğa ilişkin zamanaşımı süresinin dolduğunu ve araçta üretim kaynaklı herhangi bir sorun bulunmadığını öne sürerek davanın reddini istedi.

Yargıtay'dan otomobil sahiplerini ilgilendiren karar: 3 yıl sonra boyası atan araç yenisiyle değiştirilecek

ÜRETİM KAYNAKLI GİZLİ AYIP TESPİT EDİLDİ

Bilirkişi raporlarını esas alan mahkeme, otomobildeki kusurun üretim sırasında gerçekleştirilen hatalı boya uygulamasından kaynaklandığını ve zaman içerisinde görünür hale geldiğini belirledi.

Mahkeme, gizli ayıplı otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

Karara itiraz eden davalı taraf, basit onarımla giderilebilecek kusurun aracın değiştirilmesini gerektirmediğini ve değişim kararının tarafların menfaatleri arasında aşırı dengesizliğe yol açtığını savundu.

YARGITAY DEĞİŞİM KARARINI ONADI

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, otomobilin yenisiyle değiştirilmesi yönündeki kararı hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, tavan boyasındaki bozulmanın kullanıcı hatasından değil, üretim sürecinden kaynaklandığına dikkat çekildi.

Yargıtay'dan otomobil sahiplerini ilgilendiren karar: 3 yıl sonra boyası atan araç yenisiyle değiştirilecek

Boya kusurunun onarılmasının mümkün olduğu ancak onarımın araçta değer kaybına yol açacağı belirtildi. Ayrıca müdahale edilmemesi halinde boya kusurunun tavanın diğer bölgelerine de yayılabileceği kaydedildi.

Yargıtay, tüketicinin seçimlik hakkını aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi yönünde kullanmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine uygun olduğuna hükmetti.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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