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Yaş çay alımında yeni dönem! ÇAYKUR sistem değiştiriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaş çay alımında yeni dönem! ÇAYKUR sistem değiştiriyor
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 7 Eylül Cumartesi gününden itibaren yaş çay alımlarında randevulu sisteme geçileceğini duyurdu.

ÇAYKUR, 7 Eylül Cumartesi gününden itibaren yaş çay alımlarında randevulu sisteme geçileceğini bildirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, üçüncü sürgün yaş çay alımlarının 15 Ağustos'ta başladığı, alımların kapasite sınırlarını aşarak devam ettiği belirtildi.

ÇAYKUR, tarihinin en yüksek yaş çay alımını gerçekleştirdi

Bu süreçte tüm üretim, personel ve donanım imkanları en üst seviyeye çıkarıldığı vurgulanan açıklamada, "Kıymetli üreticilerimizin alın teri olan ürünlerin alınıp işlemesi için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Geldiğimiz nokta itibariyle 7 Eylül Cumartesi günü randevulu alım süreci başlatılacak. Tüm yaş çay fabrikalarımız bu yönde hazırlamış oldukları planlamalarını sizlerle paylaşacaktır." ifadelerine yer verildi.

ÇAYKUR günlük yaş çay alımında kapasitenin üzerine çıktı

Açıklamada, 2024 yılı yaş çay döneminin son günlerine doğru yaklaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimizin, ürünleri, kendileri hem de karşılığı olan değerleri ÇAYKUR'un garantisi altındadır. Yoğunluğa sebebiyet vermeyerek ve çayımızın en uygun bekleyeceği yerin bahçe olduğunu biliyoruz. Kurumumuzca açıklanacak programlara uyulduğu takdirde bu süreci el birliği ile ve zarar görmeden atlatabileceğimizi tekrar ifade ediyoruz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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