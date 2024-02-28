Sürekli isim değiştiriyorlar! Bakanlıktan 1212 site hakkında suç duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, erişime engellendiği halde farklı isimlerle faaliyete devam eden binden fazla yasa dışı kumar ve bahis sitesiyle ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadelede Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı. Bakan Şimşek, 2016-2023 yılları arasında erişime engellendiği halde farklı isimlerle faaliyete devam eden 1212 internet sitesiyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Şimşek, ilgili kurumların verdiği yetki veya izne dayalı olmadan her türlü eşya piyangosu, şans oyunu ve müşterek bahis veya benzeri oyunları oynatmanın ya da oynanmasına imkan sağlamanın suç olduğunu söyledi ve yurt dışında oynatılan oyunlara erişim sağlayarak Türkiye'den oynanmasına imkan sağlamanın da suç kapsamında olduğuna dikkati çekti.

YENİ İSİMLE AKTİF HALE GELİYORLAR

Milli Piyango İdaresinin, sanal ortamda yürütülen lisanssız faaliyetleri izlediğini, bunlara yönelik gerekli idari tedbirleri aldığını ve yetkili mercilere bildirimde bulunduğunu belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda 2016-2023 döneminde izinsiz faaliyet gösteren ve sanal ortamda yasa dışı şans oyunu, bahis veya kumar oynattığı tespit edilen 227 bin 630 site için erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanması sağlandı. Ancak büyük çoğunluğu yurt dışından yayın yapan bu internet sitelerini işleten kişi ve organize suç örgütlerinin, hakkında tedbir uygulanan sitelerin alan adının başına, sonuna veya mevcut adresinin herhangi bir bölümüne harf, sayı, rakam, işaret ekleyerek yeniden aktif hale getirdikleri ve çok kısa bir süre sonra yeni isim ve URL adresleriyle suç konusu faaliyetlerine devam ettikleri görüldü."

VERGİ KAÇAĞINA NEDEN OLUYOR

Bakan Şimşek, ülkede lisanssız faaliyet gösteren, vergi kayıp ve kaçağına neden olarak kamu maliyesine çok yönlü zarar veren yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik her türlü tedbiri almaya kararlı olduklarını vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"Bu doğrultuda 2016-2023 döneminde sanal ortamda kumar ve bahis oynattığı tespit edilerek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ihbar edilip erişimin engellenmesi sağlandığı halde farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 1212 internet sitesiyle ilgili olarak Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

3'Ü HARİÇ TAMAMI YURT DIŞI KAYNAKLI

Şimşek, suç duyurusuna konu internet sitelerinin 3'ü hariç tamamının yurt dışı kaynaklı olduğunun saptandığını belirterek, "Bunların 486'sının ABD, 403'ünün Ermenistan, 156'sının Hollanda, 50'sinin Almanya, 34'ünün Tayvan, diğerlerinin ise 22 farklı ülke üzerinden yayın yaptığı anlaşılmıştır" ifadesini kullandı.