Kış saati geri mi dönüyor? Bakan Bayraktar'dan açıklama

13 Aralık 2023 21:50 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 22:43

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son dönemde yaz saati uygulaması nedeniyle hem çalışanlar hem de öğrenciler sabah karanlığında yola düşmekten şikayet ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı tartışmaları yeniden alevlendirdi.

"HERKESİ DEPRESİF HALE GETİRİYOR"

İmamoğlu 7 yıldır devam eden ''yaz saati'' uygulamasına tepki göstererek uygulamanın herkesi depresif hale getirdiğini çalışanı ve öğrenciyi güne kötü başlattığını söylemişti.

"YAZ SAATİ DEVAM EDECEK"

Dünya gün ışığından daha fazla yararlanmak için her yıl ekim ayında kış saati uygulamasına geçerek saatleri 60 dakika geriye alırken, Türkiye'de uygulamaya 2016'da son vermişti. Artan tartışmalara yönelik konuya açıklık getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaz saati uygulamasının devam edeceğini duyurdu.

CHP'DEN YAZ SAATİ İÇİN İKİ AYRI KANUN TEKLİFİ

Öte yandan uygulamanın kaldırılması için harekete geçen, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü ve CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin TBMM'ye iki ayrı kanun teklifi sundu.

“SENKRONİZASYON VE GÜVENLİK SORUNUNA YOL AÇTI”

Şahin, araştırmalara göre yaz saati uygulamasının tasarruf sağlamadığını ve diğer ülkelerle senkronizasyon sorunlarına yol açtığını söylerken, Süllü ise uygulamanın özellikle çocuklar ve kadınlar için güvenlik sorununa yol açtığını savundu.