Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kalıcı yaz saati uygulaması ne zaman başladı? SON DURUM 2023 2024 kış saati uygulaması var mı?

11 Aralık 2023 11:07 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 11:09

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünyada kış saati uygulaması kapsamında saatler bir saat geri alındı. Türkiye'de saatler geri alınacak mı, sorusunun yanıtı gündemde merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Sabah erken saatlerde havanın karanlık olması sebebiyle kış saatine geçilip geçilmeyeceği merak ediliyordu. Konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclise iki teklif sunduğu görüldü. Peki, 2023 2024 kış saati uygulaması var mı, saatler ne zaman geri alınacak?

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Kış saati uygulaması kapsamında 29 Ekim’i 30 Ekim’e bağlayan gece yarısı saatler bir saat geri alınmaktadır. Kış saati uygulaması genellikle Avrupa ve Kuzey Avrupa ülkelerinde kullanılır. 1972 yılından itibaren Türkiye’de de kullanılan kış saati uygulaması, 2016 itibariyle kaldırılmış ve sabit saat uygulamasına geçilmişti. Bu nedenle Türkiye’de saatler geri alınmamaktadır.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN, NEDEN KALDIRILDI?

2016 yılında gün ışığından daha fazla yararlanma amacıyla bütün yurtta uygulanan yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesi kararlaştırılmıştı. Bu nedenle Türkiye’de saatler geri alınmamakta.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından daha fazla yararlanma amacıyla saatler periyodik olarak değiştirilmektedir. Bu uygulama kapsamında genellikle ilkbahar başlangıcında saatler bir saat ileri alınmaktadır. Sonbaharda ise saatler bir saat geri alınır.

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulamasına göre, herhangi bir ülkede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır.

KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI?

Türkiye 2016'dan itibaren yaz saati uygulamasını kullanmaya devam etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı kararın ardından gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla, kış saatinden vazgeçildiği, yaz saati uygulamasının her sene yıl boyunca sürdürüleceği duyuruldu.