Yaz sofralarının vazgeçilmezi karpuzda tehlike! Vakalar giderek artıyor

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte besin zehirlenmeleri vakalarında artış gözleniyor. Uzmanlar karpuzdaki bakterilere dikkat çekerken, gıda zehirlenmelerinin önüne geçilmesi için gerekenleri anlattı.

Yaz mevsiminde sofralardan eksik olmayan karpuzda bakteri tehlikesi sağlıkla ilgili tehlikelere yol açıyor. Karpuzda bazı kritik konulara dikkat edilmediğinde zehirlenmeye neden olabileceği belirtildi. Karpuzla ilgili tehlike konusunda uzmanlar bu tip zehirlenmelerin basit önlemlerle engellenebileceğini de söyledi.

NTV'de yer alan habere göre Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, karpuz kesilmeden önce kabuğunun temizlenmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Benim önerim, karpuzun özellikle kesilmeden önce sıcak, ılık, sabunlu bir suyla kabuğunun temizlenmesi lazım ki bakterilerinden arındıralım. Aksi halde bıçakla yapılan kesim sırasında kabuktaki bakteriler bulaşarak gıda zehirlenmesine neden olabilir."

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SALMONELLA UYARISI

Besin zehirlenmesine yol açan salmonella bakterisi de sıcak mevsimlerde oldukça sık görülüyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Kübra Dilan Öztürk özellikle tavuk, et, deniz ürünleri ve yumurta tüketirken daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

"Salmonella bakterisi, sıcağı seven, nemli ortamı seven bir bakteri olduğu için sıcakta çoğalması artıyor" diyen Öztürk bulantı, kusma, ateş ve karın ağrısı gibi semptomlar görüldüğünde kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmeası gerektiğini söyledi.