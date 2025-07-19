Dikkat, zehirleyebilir! ‘Karpuzu kesmeden önce yıkayın’ uyarısı…

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, toprağa temas eden bir meyve olan ve yaz aylarında sıkça tüketilen karpuzun, hijyen kurallarına dikkat edilmeden tüketildiğinde zehirlenmeye neden olabileceğini belirtti. Göral, karpuzu kesmeden önce yıkanması ve kestikten 2 saat sonra tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dr. Vedat Göral, karpuzun dış kabuğunda bakteri barındırabileceğine dikkati çekerek, kesilmeden önce mutlaka sabunlu ve sıcak suyla yıkanması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

KABUĞUNDA BAKTERİLER OLABİLİR

Karpuzun toprağa temas eden bir meyve olduğunu anımsatan Göral, taşıma, satış ve ev ortamında birçok yüzeye temas ettiğini, bu nedenle kabuğunda ciddi oranda bakteri bulunabileceğini kaydetti.

Göral, "Taşıma sırasında, markette, evde birçok yere temas ediyor. Kabuğu üzerinde ciddi oranda bakteri barındırabilir. Karpuzu kesmeden önce mutlaka sabunlu ve sıcak suyla yıkamak gerekir. Aksi halde bıçakla yapılan kesim sırasında kabuktaki bakteriler iç kısma bulaşarak gıda zehirlenmesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.

EN FAZLA 2 SAAT İÇİNDE YİYİN

Karpuzun kesildikten sonra en fazla iki saat içinde tüketilmesi gerektiğini, açık havada bu sürenin bir saate indiğini vurgulayan Göral, bakterilerin sıcak ortamda hızla çoğaldığını, özellikle piknik ortamlarında dikkatli olunması gerektiğini aktardı.

BAĞIŞIKLIĞI ZAYIF OLANLAR DİKKAT

Göral, karpuz kaynaklı zehirlenmelerde genellikle bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş gibi belirtilerin birkaç saat içinde ortaya çıktığını belirterek, "Hastalık hafif seyredebileceği gibi, bazı vakalarda orta ve ağır tabloyla da karşılaşabiliyoruz. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireyler bu konuda daha dikkatli olmalı" uyarısında bulundu.

Karpuz kesimi öncesi dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarını sıralayan Göral, "Karpuz kesilmeden önce kabuğu mutlaka yıkanmalı. Kesim öncesi eller yıkanmalı. Bıçak ve kesme tahtası temiz olmalı. Kesilmiş karpuz uzun süre dışarıda bekletilmemeli" bilgisini verdi.

ZEHİRLENMEYE YOL AÇABİLİR

Göral, karpuzun su, şeker ve vitamin içeriğiyle yaz mevsiminde sağlıklı bir meyve alternatifi olduğunu kaydederek, "Ancak hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde zehirlenmeye yol açabilir. Karpuzdan korkmayın, sadece kurallara uyun" ifadelerine yer verdi.