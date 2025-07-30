Yazın dolup taşan ilçe terk ediliyor! Kabus 25 Ağustos'a kadar sürecek

İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'deki su krizi turizmi vurdu. Duşsuz plajlar ve oteller tatilciyi kaçırdı. Rezervasyon iptalleri peş peşe gelirken çeşme sakinleri isyan etti.

İzmir'de turizmin gözbebeği Çeşme'de kuraklık nedeniyle zorunlu su kesintileri başladı.

Su tasarrufu amacıyla her gün gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında 7 saatlik kesinti uygulanıyor. Kesintinin 25 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

OTELLER SU TEMİN EDEMİYOR

Turizmin kalbinin attığı Çeşme'de yaşanan su sıkıntısı otelleri ve plajları da vurdu. Birçok otel su temininde zorluk yaşarken, bazı işletmeler depolama sistemleriyle geçici çözümler üretmeye çalışıyor. Plajlardaki duş alanları ise tasarruf önlemleri kapsamında devre dışı bırakıldı. Tatilciler denizden çıktıktan sonra duş alamadan plajdan ayrılmak zorunda kaldı.

TERSİNE GÖÇ BAŞLADI

EKOL TV'nin haberine göre, Yaşanan krizin etkisiyle binlerce turist rezervasyonlarını iptal etti. Otellerde ve restoranlarda hizmet aksarken, bölgeden adeta tersine göç başladı.

Sıcak hava nedeniyle zaman zaman elektrik kesintilerinin de yaşanması, durumu daha da zorlaştırdı.

HERKES İSYANDA

Çeşme sakinleri ve işletmeciler yaşananlara tepkili. Bir vatandaş, “Denizden çıkıyoruz, duş yok. Tuzlu tuzlu eve dönüyoruz. Mahallemizde de su kesilmiş. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” diyerek isyan etti.

Bir işletme sahibi ise, “Lavaboları kullanamıyoruz, müşterilerimizi geri çevirmek zorunda kalıyoruz" diyerek yetkililere seslendi.