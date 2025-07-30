Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yazın dolup taşan ilçe terk ediliyor! Kabus 25 Ağustos'a kadar sürecek

Yazın dolup taşan ilçe terk ediliyor! Kabus 25 Ağustos'a kadar sürecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Su Krizi, Çeşme, Kuraklık, Turizm, Tatil, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'deki su krizi turizmi vurdu. Duşsuz plajlar ve oteller tatilciyi kaçırdı. Rezervasyon iptalleri peş peşe gelirken çeşme sakinleri isyan etti.

İzmir'de turizmin gözbebeği Çeşme'de kuraklık nedeniyle zorunlu su kesintileri başladı. 

Su tasarrufu amacıyla her gün gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında 7 saatlik kesinti uygulanıyor. Kesintinin 25 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor. 

OTELLER SU TEMİN EDEMİYOR

Turizmin kalbinin attığı Çeşme'de yaşanan su sıkıntısı otelleri ve plajları da vurdu. Birçok otel su temininde zorluk yaşarken, bazı işletmeler depolama sistemleriyle geçici çözümler üretmeye çalışıyor. Plajlardaki duş alanları ise tasarruf önlemleri kapsamında devre dışı bırakıldı. Tatilciler denizden çıktıktan sonra duş alamadan plajdan ayrılmak zorunda kaldı.

Yazın dolup taşan ilçe terk ediliyor! Kabus 25 Ağustos'a kadar sürecek - 1. Resim

TERSİNE GÖÇ BAŞLADI

EKOL TV'nin haberine göre, Yaşanan krizin etkisiyle binlerce turist rezervasyonlarını iptal etti. Otellerde ve restoranlarda hizmet aksarken, bölgeden adeta tersine göç başladı.

Sıcak hava nedeniyle zaman zaman elektrik kesintilerinin de yaşanması, durumu daha da zorlaştırdı.

Yazın dolup taşan ilçe terk ediliyor! Kabus 25 Ağustos'a kadar sürecek - 2. Resim

HERKES İSYANDA

Çeşme sakinleri ve işletmeciler yaşananlara tepkili. Bir vatandaş, “Denizden çıkıyoruz, duş yok. Tuzlu tuzlu eve dönüyoruz. Mahallemizde de su kesilmiş. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” diyerek isyan etti.

Yazın dolup taşan ilçe terk ediliyor! Kabus 25 Ağustos'a kadar sürecek - 3. Resim

Bir işletme sahibi ise, “Lavaboları kullanamıyoruz, müşterilerimizi geri çevirmek zorunda kalıyoruz" diyerek yetkililere seslendi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?Türkiye'den 57 milyon varillik yeni petrol keşfi! Değeri tamı tamına 4 milyar dolar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Abdest almaya bahçeye çıktı, sokak köpekleri hastanelik etti - GündemBaşıboş köpek dehşeti! Ameliyata aldılarHer iki araçtan bir lüks! 45 bin nüfuslu ilçe 200 binlere dayandı: Sadece 1 ay sürecek - GündemHer iki araçtan bir lüks! Sadece 1 ay sürecekUzmanlar Rusya'daki büyük depremi yorumladı! Bu büyüklükteki bir sarsıntı Türkiye'de olur mu? - GündemBu büyüklükteki bir sarsıntı Türkiye'de olur mu?Avrupa'dan gelip Türk ustalara emanet ediyorlar! 10 milyonluk araçların ilacını burada buldular - Gündem10 milyonluk araçların ilacını burada buldularTır bariyer girdi, Anadolu Otoyolu savaş alanına döndü - GündemTır bariyer girdi, Anadolu Otoyolu savaş alanına döndüBursa'daki orman yangını 5'inci gününde! Mücadele sürüyor - GündemBursa'daki orman yangını 5'inci gününde! Mücadele sürüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...