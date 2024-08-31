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Yeğenleri şikayet etti amca ikisini de acımadan öldürdü!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yeğenleri şikayet etti amca ikisini de acımadan öldürdü!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da iki kardeş arazi anlaşmazlığı yaşadığı amcalarından şikayetçi oldu. Köye dönen yeğenler amcaları tarafından vurularak öldürüldü. 

Arazi anlaşmazlığı bu kez Erzurum'da can aldı. Edinilen bilgiye göre, olay Hınıs ilçesinde meydana geldi.

Ketenci Mahallesi'nde amca H.B. (70) ile yeğenleri E.B (43) ile E.B. (45) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından yeğenler Hınıs ilçe merkezine giderek amcalarından şikayetçi oldu.

AMCA DERE YATAĞINDA YAKALANDI

Köye dönen yeğenler ile amca arasında tartışma devam edince amca av tüfeği ile iki yeğenini vurarak kaçtı. İki yeğen hayatını kaybederken, kaçan amca bugün Jandarma ekiplerince Parmaksız Mahallesi dere yatağından yakalandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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