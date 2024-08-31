Yeğenleri şikayet etti amca ikisini de acımadan öldürdü!

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 31 Ağustos 2024 16:53 - Güncelleme: 31 Ağustos 2024 17:04 - Güncelleme:

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Erzurum'da iki kardeş arazi anlaşmazlığı yaşadığı amcalarından şikayetçi oldu. Köye dönen yeğenler amcaları tarafından vurularak öldürüldü.

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