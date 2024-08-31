Yeğenleri şikayet etti amca ikisini de acımadan öldürdü!
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Erzurum'da iki kardeş arazi anlaşmazlığı yaşadığı amcalarından şikayetçi oldu. Köye dönen yeğenler amcaları tarafından vurularak öldürüldü.
Arazi anlaşmazlığı bu kez Erzurum'da can aldı. Edinilen bilgiye göre, olay Hınıs ilçesinde meydana geldi.
Ketenci Mahallesi'nde amca H.B. (70) ile yeğenleri E.B (43) ile E.B. (45) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından yeğenler Hınıs ilçe merkezine giderek amcalarından şikayetçi oldu.
AMCA DERE YATAĞINDA YAKALANDI
Köye dönen yeğenler ile amca arasında tartışma devam edince amca av tüfeği ile iki yeğenini vurarak kaçtı. İki yeğen hayatını kaybederken, kaçan amca bugün Jandarma ekiplerince Parmaksız Mahallesi dere yatağından yakalandı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı