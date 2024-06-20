Yemeğe tuz yerine çamaşır sodası atıldı! Çok sayıda işçi hastanelik oldu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da bir balık fabrikasında yemeklere yanlışlıkla tuz yerine çamaşır sodası atıldı. Yemeğin ardından fenalaşan 15 işçi hastaneye kaldırıldı.
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir balık fabrikasının işçileri yemekhanede yedikleri yemekten zehirlendi.
İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen 15 işçi Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Tedavi altına alınan işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yemekhane yemeklere tuz yerine yanlışlıkla çamaşır sodası atıldığı öğrenildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı