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Aldatıldığını öğrenen kadın, sevgilisinin üstünü parçaladı! Anbean kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Karaköy'de bir kadın kendisini aldattığını iddia ettiği sevgilisine saldırdı. Sokakta yaşanan kavga kameralara yansırken, çift kavga ederek gözlerden uzaklaştı.

Beyoğlu Karaköy'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda bir kadın, erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Aldatıldığını öğrenen kadın, sevgilisinin üstünü parçaladı! Anbean kamerada - 1. Resim

SEVGİLİSİNİN ÜSTÜNÜ PARÇALADI

Tartışmada kendini kaybeden kadın, erkek arkadaşının üstünü ve başını yırtarak parçaladı. Dakikalarca sokakta kavga eden çift ardından bir sokağa girip gözden kayboldu. Öte yandan yaşananlar kameralara da yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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