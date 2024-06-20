Aldatıldığını öğrenen kadın, sevgilisinin üstünü parçaladı! Anbean kamerada

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Haziran 2024 10:54 - Güncelleme: 20 Haziran 2024 11:18 - Güncelleme:

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İstanbul Karaköy'de bir kadın kendisini aldattığını iddia ettiği sevgilisine saldırdı. Sokakta yaşanan kavga kameralara yansırken, çift kavga ederek gözlerden uzaklaştı.