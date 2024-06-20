Aldatıldığını öğrenen kadın, sevgilisinin üstünü parçaladı! Anbean kamerada
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Karaköy'de bir kadın kendisini aldattığını iddia ettiği sevgilisine saldırdı. Sokakta yaşanan kavga kameralara yansırken, çift kavga ederek gözlerden uzaklaştı.
Beyoğlu Karaköy'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda bir kadın, erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.
SEVGİLİSİNİN ÜSTÜNÜ PARÇALADI
Tartışmada kendini kaybeden kadın, erkek arkadaşının üstünü ve başını yırtarak parçaladı. Dakikalarca sokakta kavga eden çift ardından bir sokağa girip gözden kayboldu. Öte yandan yaşananlar kameralara da yansıdı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı