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Yeni doğan bebeğini birinci kattan aşağı atmıştı: Kan donduran olayda anneyle ilgili yeni gelişme

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yeni doğan bebeğini birinci kattan aşağı atmıştı: Kan donduran olayda anneyle ilgili yeni gelişme
İstanbul, Pendik, Bebek Terk, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Pendik'te, yeni doğan bebeğini birinci kattan aşağı attığı iddia edilen A.Y. isimli kadın tutuklandı. Hastanede tedavisi süren bebeğin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Pendik'te Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 4 gün önce terk edilmiş bir bebek bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastanede tedavi altına alınan bebeğin yüksekten atılma sonucu yaralandığının anlaşılması üzerine yaptıkları saha çalışmasında, aynı mahallede ikamet eden A.Y.'nin hamile olduğunu ailesinden gizlediğini tespit etti.

BİRİNCİ KATTAN AŞAĞI ATTI

Kadının gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeğini oturduğu birinci kattaki daireden aşağı attığını belirleyen ekipler, şüpheli A.Y. ile erkek arkadaşı D.Ç.'yi gözaltına aldı.

Esenyalı Şehit Fehim Çakır Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan bebeğin annesi A.Y. ile D.Ç. Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

ANNE TUTUKLANDI

Adliyede D.Ç. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, anne A.Y. ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Öte yandan hastanede tedavisi süren bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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