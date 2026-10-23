Yeni güvenlik tedbiri: Adliyelerde hâkim, savcı ve vatandaş için ayrı kapı

Adliyelerde güvenliği artırmak için vatandaş ve personel girişlerinin ayrılması planlanıyor. Yeni Ankara Adliyesi’nde ise sanıkların yalnızca duruşma salonunda görüleceği bir sistem kurulacak.

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Adliyelerdeki güvenlik tedbirlerini artırmaya yönelik yeni bir adım daha atılacak. Adliye girişlerindeki vatandaş ve personel kapılarının ayrılması planlanıyor.

Mevcut sistemde, adliyede görevli tüm hâkim, savcı, memur, diğer personel ve gazeteciler binaya girişte adliye kartını göstererek turnike sistemine okutarak giriş-çıkış yapabiliyor.

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Turnikeler farklı olsa da vatandaş ve adliye personelleri ortak kapıları kullanıyor. Planlanan değişimle birlikte giriş-çıkışlar vatandaş ve personelin birbirlerini göremeyeceği şekilde düzenlenecek.

Önümüzdeki yıl eylül ayında açılması planlanan “Yeni Ankara Adliyesi”nin de bu plana göre dizayn edileceği belirtiliyor. Yeni adliyede sanıkların yalnızca duruşma salonunda görüleceği bir sistem oluşturulacağı ifade ediliyor.

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