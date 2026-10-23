Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Yeni güvenlik tedbiri: Adliyelerde hâkim, savcı ve vatandaş için ayrı kapı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yeni güvenlik tedbiri: Adliyelerde hâkim, savcı ve vatandaş için ayrı kapı
Başlık ResmiYeni güvenlik tedbiri: Adliyelerde hâkim, savcı ve vatandaş için ayrı kapı

Adliyelerde güvenliği artırmak için vatandaş ve personel girişlerinin ayrılması planlanıyor. Yeni Ankara Adliyesi’nde ise sanıkların yalnızca duruşma salonunda görüleceği bir sistem kurulacak.

Kaydet
|
Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

Adliyelerdeki güvenlik tedbirlerini artırmaya yönelik yeni bir adım daha atılacak. Adliye girişlerindeki vatandaş ve personel kapılarının ayrılması planlanıyor.

Mevcut sistemde, adliyede görevli tüm hâkim, savcı, memur, diğer personel ve gazeteciler binaya girişte adliye kartını göstererek turnike sistemine okutarak giriş-çıkış yapabiliyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Yargıda yeni dönem başlıyor! Bakan Akın Gürlek iki kritik ilke kararını duyurdu
GÜNDEM

Yargıda yeni dönem başlıyor! Bakan Akın Gürlek iki kritik ilke kararını duyurdu

Turnikeler farklı olsa da vatandaş ve adliye personelleri ortak kapıları kullanıyor. Planlanan değişimle birlikte giriş-çıkışlar vatandaş ve personelin birbirlerini göremeyeceği şekilde düzenlenecek.

Önümüzdeki yıl eylül ayında açılması planlanan “Yeni Ankara Adliyesi”nin de bu plana göre dizayn edileceği belirtiliyor. Yeni adliyede sanıkların yalnızca duruşma salonunda görüleceği bir sistem oluşturulacağı ifade ediliyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.