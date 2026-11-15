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İBB Meclisi'nde dengeler değişti: AK Parti ilk sırada

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İBB Meclisi'nde dengeler değişti: AK Parti ilk sırada
Başlık ResmiYeni kurulan gruplardan sonra İBB Meclisinde son durum ne?

CHP'den ayrılan isimlerin Yeni Parti Grubu'nu kurması ve Kent Uzlaşısı ile seçilen DEM Partililerin CHP sıralarını terk etmesiyle İBB Meclisi'nde dengeler değişti. AK Parti 127 üye ile en fazla sandalyeye sahip grup oldu. Cumhur İttifakı'nın temsil sayısı 136'yı bulurken muhtemel bir başkanvekili seçiminde CHP-Yeni Parti iş birliği kadar DEM Partili ve bağımsızların tutumu da etkili olacak.

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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrası CHP'nin İBB Meclisi'ndeki koltuk sayısı başkan hariç 186'ydı. AK Parti'nin 122, MHP’nin altı, Büyük Birlik Partisi’nin iki meclis üyesi vardı. Cumhur İttifakı toplamda 130 üye ile temsil ediliyordu.

CHP'nin içinden çıkan Yeni Parti ve 'Kent Uzlaşısı' ile CHP listelerinden seçilen isimlerin de DEM Parti çatısı altında çalışmalarına devam edeceğinin açıklamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oluşan yeni aritmetik netleşmeye başladı.

CHP’li üyelerin toplu istifaları ekim sonundan itibaren hız kazandı. DEM Parti de 2 Kasım'da yaptığı duyurunun ardından yerel seçimlerde 'Kent Uzlaşısı' kapsamında CHP listelerinden seçilen belediye meclis üyelerinin artık parti çatısı altında görev yapacağını açıklamıştı.

İBB Meclisi'nde dengeler değişti: AK Parti ilk sırada
Başlık ResmiİBB Meclisi'nde dengeler değişti: AK Parti ilk sırada

Yeni Parti ve DEM Parti grupları sonrası 316 sandalyeli meclis aritmetiği şu şekilde gerçekleşti:

PartiSayı
AK Parti127
Yeni Parti108
Bağımsız10
CHP47
Dem Parti15
MHP7
BBP2

İBB'nin internet sitesindeki verilere göre DEM Parti Grubu'nda 15 isim yer alıyor.

31 Mart sonrası Kent Uzlaşısı yöntemiyle kaç DEM Partilinin CHP listelerinde yer aldığına dair çeşitli sayılar gündeme gelse de partinin duyurusu sonrası İstanbul'da 15 üye CHP saflarından ayrılmış oldu. Bu isimler şöyle:

DEM Partili İBB Meclis üyeleri

Ad Soyadİlçe
Müslüm KocaoğluAtaşehir
Nilüfer YeşiltepeAvcılar
Turabi ŞenBeyoğlu
Cengiz İnceÇekmeköy
Servet GüzelEyüp Sultan
Güzin AlpaslanFatih
Sinan KılıçKartal
Suat KaraoğlanMaltepe
Mahsum AvrasPendik
Elif GülSancaktepe
İsmail ÇarboğaSarıyer
Fatma Özlem İzolŞişli
Hasan ÖzdemirTuzla
Bülent KayğunÜsküdar
Abdulcebar BarışZeytinburnu

Bağımsız İBB Meclis Üyeleri

Muhtemel bir başkanvekili seçiminde gözler bağımsız üyelerde de olacak.

Ad Soyadİlçe
Mehmet Nuri KayaAdalar
Can ÇobanoğluBeşiktaş
Ahmet Atilla YılmazBeylikdüzü
Mustafa YaşaKağıthane
Ekrem Eray ArdaKartal
Cansel ArmutluSultangazi
Hülya ŞimşekSultangazi
Hüseyin ErsözŞişli
Amine Cansu ÇelikÜsküdar
İbrahim ÇalışkanSultanbeyli

DENGELER BIÇAK SIRTI

Kasım ortası verilerine göre İBB meclisi, 31 Mart sonrasına göre çok daha parçalı bir yapıya sahip. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı çeşitli davalarda aldığı siyasi yasak cezasının onanması ya da görevden alınmasıyla İBB Meclisi'nde seçime gidilmesi zorunluluk haline gelecek.

Belediye meclisindeki seçimde ilk ki turda üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu olan 211 oy aranıyor. 3. turda ise salt çoğunluk olan üye tamsayısının yarısından bir fazla, yani 159 oy yeterli oluyor. Sonraki turlarda en fazla oyu alan aday seçiliyor.

Cumhur İttifakı tek başına 136 oy ile salt çoğunluk olan 159 oya şu an için ulaşamıyor. Yeni Parti ve CHP de iş birliği yapsa dahi 155 oyda kalıyor. Bu durumda DEM Parti (15) ve bağımsızların (10) tutumu kritik önem taşıyacak.

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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