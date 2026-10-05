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Yeni Parti 'ittifak' kapısını açık bıraktı: "Farklılıklar kenara bırakılmalı"

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Yeni Parti 'ittifak' kapısını açık bıraktı:
Başlık ResmiYeni Parti 'ittifak' kapısını açık bıraktı: "Farklılıklar kenara bırakılmalı"

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, siyasi partilerle ittifak konusunda henüz planlanmış bir görüşme takvimi olmadığını belirterek, farklılıkların bir kenara bırakılarak güç birliği yapılması gerektiğini söyledi.

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Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Emre'ye, Yeni Parti'nin diğer siyasi partilerle ittifak yapıp yapmayacağı soruldu.

İttifak konusunda şu an için planlanmış bir görüşme takvimi bulunmadığını belirten Emre, Türkiye, demokrasi ve Cumhuriyet için farklılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi.

Emre, "Şu an planlanmış bir görüşme takvimi yok. Türkiye için, demokrasi için, Cumhuriyet için insanların bir araya gelmesi, farklılıklarını kenara bırakıp güç birliği yapması lazım" dedi.

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TUGAY'IN AK PARTİ'YE KATILACAĞI İDDİASI

Emre'ye, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar da soruldu.

Tugay'ın parti değiştirebileceği ihtimaline ilişkin Emre, kendilerinin de söz konusu iddiayı basından duyduğunu belirtti. Emre, "Geçebilir mi, geçebilir. Sizden duyuyoruz bunu. Genel Başkanımızla, bizimle bir iletişimi yok. O nedenle katılacağına yönelik bilgiler geliyor" ifadelerini kullandı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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