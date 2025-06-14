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Yeni nesil seyir füzesi 'ÇAKIR' hedefi imha etti, Selçuk Bayraktar 'Tam isabet' diyerek paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Baykar ve Roketsan işbirliğiyle geliştirilen "ÇAKIR" yeni nesil seyir füzesinin AKINCI ile yapılan test görüntüleri paylaşıldı. Hedefi tam isabetle vuran ÇAKIR seyir füzesinin test görüntülerini Selçuk Bayraktar paylaştı.

İran ve İsrail arasında gerçekleşen füze saldırıları sıcaklığını korurken Türkiye'nin milli savunma gururu AKINCI'dan bir test paylaşımı geldi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından paylaşılan milli yeni nesil seyir füzesi Çakır'ın test videosuna beğeni yağdı.

Bayraktar AKINCI, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Çakır seyir füzesinin gerçekleştirilen başarılı testi milli savunma sanayinin önemine bir kez daha dikkat çekti.

Yeni nesil seyir füzesi 'ÇAKIR' hedefi imha etti, Selçuk Bayraktar 'Tam isabet' diyerek paylaştı - 1. Resim

ÇAKIR TAM İSABET

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden kalkan "KAYI01" adlı AKINCI TİHA yüzlerce kilometre ötedeki hedefi tam isabetle vurdu.

Yeni nesil seyir füzesi 'ÇAKIR' hedefi imha etti, Selçuk Bayraktar 'Tam isabet' diyerek paylaştı - 2. Resim

Selçuk Bayraktar görüntüleri şu sözlerle paylaştı:

"Bayraktar #AKINCI

ÇAKIR Seyir Füzesi Alçak İrtifa Seyir ve Otonom Hedef Tanıma Atış Testi

Tam İsabet"

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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