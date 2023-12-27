20 yaşındaki üniversiteli genç kız kabusu yaşadı! 'Abi korkuttun beni' dedi sonrası dehşet...

27 Aralık 2023 10:58 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 12:01

Kağıthane’de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki genç bir kız, gece yarısı yeni taşınan arkadaşlarının evine gireceği esnada kendisini takip eden kasklı saldırgan tarafından bıçaklandı. Belinden ağır yaralanarak 3 organı zarar gören genç kız, hastanede tedavi altına alındı.Polis kaçan kasklı saldırganın peşine düştü.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 00.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi A. Z. (20), akşam saatlerinde çocukluk arkadaşı E. Y.’nin evine gitti. Burada arkadaşları S. K. ve Y. K. ile taşınmaya yardımcı olan genç kız, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine döndü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız, ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu E. Y.’nin evine gitmek için gece yarısı yola çıktı.

“ABİ KORKUTTUN BENİ”

Yaya olarak yürüyen genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra E. Y.‘nin bulunduğu binanın önüne geldi. O esnada kapının şifresini yanlış giren genç kızın arkasından bir şahıs koşarak yaklaştı. Genç kızın “Abi korkuttun beni” diye tepki verdiği kasklı şahıs, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçakladı. Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız yere düştü. Kanlar içerisinde kalan genç kızın yardımına arkadaşları koştu. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

3 ORGANI ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesi’ndeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesi olan genç kız hemen ameliyat alındı. Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören genç kız, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alındı.

"KURYE OLDUĞUNU SANDIM"

Olayla ilgili konuşan A. Z., “Evden çıkıp arkadaşıma giderken kasklı bir adam gördüm. Sonrasında izlendiğimi hissettim ama arkama baktığım da kimseyi görmedim. Arkadaşımın binasın girmek için şifreyi girerken adam üstüme doğru koştu. Kurye olduğunu sandım. Tam o sırada beni arkamdan bıçakladı ve çığlığımın üstüne kaçtı. Ondan sonra bıçağı da peçeteyle tutup yere fırlatmış” dedi.

"PSİKOPAT MI MANYAK MI BİLEMİYORUM"

Baba K. Z. ise, “Kızım üniversite 2. sınıf öğrencisi. Cuma akşamı arkadaşına giderken mahsun bir şekilde yürüyor. Arkadaşının kapısına geldiğinde kimliği belirsiz, kasklı ve yeşil montlu bir adam kızımı bıçakladı. Kızım bağırınca da elindeki bıçağı ve çantayı atıp kaçtı. Bize takip ettiğini söylüyor. Parkın orada gördüğünü ondan sonra da arkasında bittiğini ve kendisini bıçakladığını söylüyor. ’Bir düşmanın var mı, biri sana sarkıntılık yaptı mı veya biri teklifte bulundu da ret mi ettin mi?’ diye sorduk. Öyle bir yaşantısının olmadığını ve kimseyle öyle bir şey yaşamadığını söyledi. Yalan da söylemez benim kızım. Sesi tanınır diye mi bir şey söylemiyor? Yani bu psikopat mı manyak mı bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

“BAĞIRMASAYDI DEVAM EDECEKTİ”

Genç kız, “Şifreyi girerken çocuk yanlış giriyor. O arada arkasında bitiyor. ’Abi beni korkuttun ne yapıyorsun’ diyor. O arada bıçağı sokuyor. Ölümden döndü. 3 organı zarar gördü ve ameliyatı 6 saat sürdü. Kızım öleceğim düşüncesiyle ameliyata girdi. Hekimlerimiz sağ olsunlar çok iyi ilgilendiler. Eşim, kızımı yürürken arıyor eve gidip gitmediğini öğrenip endişelenmemek adına. Dördüncü aramada da ulaşamayınca arkadaşını aradık. Olayı öğrendik ve apar topar gittik. Zaten mesafe 700-800 metreydi. Şu an son durumu hayati tehlikesi yok. Ama iyileşmesi uzun sürecek. Arkadaşları çığlığına çıkıyor. Bağırmasaydı belki de daha da devam edecekti. Bu olayında arkasını ben bırakmak istemiyorum. Bu işin failini bulunmasını istiyorum. Ceza almasını istiyorum sonuna kadar" şeklinde konuştu.

“EVİNİN SOKAĞINDAN İTİBAREN TAKİP ETTİ”

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak genç kızın ifadesine başvurdu. İfadesinde kendisini yaralayan şahsın evinin bulunduğu sokaktan itibaren kendisini takip ettiğini, kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söyledi. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, saldırganı yakalama çalışmalarını sürdürüyor.