Yeniden Refah MKYK üyesi: Murat Kurum'u desteklemeli, Erbakan böyle karar açıklarsa şaşırmam

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, seçime günler kala önemli açıklamalar yaptı. Akyüz, "Necmettin Erbakan İstanbul'da tabii ki Cumhur İttifakı'nın adayının kazanması için bir yol izlerdi. Murat Kurum'u bir şekilde desteklemek gerekiyor. Kurum 'Biz de Erbakan hocanın talebeleriyiz.' diyor. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar açıklarsa şaşırmam. İnşallah da öyle yapar. Bizim burada bir tavır takınmamız lazım. Bizim adayımızın geri çekilmesi de olabilir" dedi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili ve Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın hayatta olması durumunda Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isteyeceğini belirtti.

"İTTİFAKIN DEVAM ETTİRİLMESİ LAZIM"

Kendisinin milli duruştan yana olduğunu vurgulayan Abdurrahman Akyüz, şu değerlendirmeyi yaptı: "Şimdiye kadar Türkiye'nin faydasına kim çalıştı? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan... Bu tartışılmaz bir gerçek. Geçen mahalli seçimlerde de biz İstanbul'da Binali Yıldırım'a destek vereceğimizi söyledik. Ancak Binali Yıldırım kazanamadı. İstanbul 5 sene bir kayba uğradı. Belediyecilik önemli bir konu. Spor açısından da önemli. Spor bu belediyeler aracılığıyla çok daha iyi gelişebiliyor, yayılabiliyor. Ben yine tarafım.

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi olarak da benim şahsi bir görüşüm var. Geçen seneki seçimlerde biz Cumhur İttifakı içerisinde yer aldık. Hala bunu savunuyorum. Özellikle büyükşehirlerde ittifak olmalıydı. Ne yazık ki bu ittifak olmadı. Şu anki görüşüm belki buradan dönülebilir. Bu ittifakın devam etmesi, ettirilmesi, yeniden gözden geçirilmesi lazım. Özellikle İstanbul seçimleri için bunun çok gerekli olduğunu düşünüyorum. İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehri. Hemen hemen Türkiye nüfusunun üçte birine yakın bir nüfusa sahip. Önemli bir şehir. Türkiye'nin lokomotifi, Türkiye'nin başını çekiyor ve Türkiye'nin kaderi İstanbul'da şekilleniyor. Onun için buraya milli görüş modeli bir belediye başkanının başkan olması gerekiyor."

"KARŞILIK BEKLEMEDEN DESTEK VERELİM"

Milli Görüş belediyeciliğinin mimarının, milli görüşün mimarı Necmettin Erbakan olduğunu anlatan Akyüz, şu anda Milli Görüş belediyeciliğinin en büyük aktörünün Cumhur İttifakı'nın başındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da da en iyi hizmeti yapacağına dikkati çeken Akyüz, şöyle devam etti:

"Bundan dolayı bir siyasetçi olarak İstanbul'da Cumhur İttifakı adayının kazanmasından yanayım ve onun desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii Yeniden Refah Partimiz olarak böyle bir karar alınmadı. Biz ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun, hiçbir karşılık beklemeden İstanbul'da bu desteği verelim düşüncesindeyim. Yani bundan biz bir şey kaybetmeyiz. Aksine iyi bir hizmete vesile olmuş oluruz. Öte tarafta tabii bir söylemek gerekir. Bir CHP belediyeciliği var. Son beş yılda İstanbul'da herhangi bir hizmet göremedik. Milli Görüş belediyeciliği artık İstanbul'da unutuldu. Bunun yeniden canlanması açısından kazanacak aday olarak Murat Kurum'un kazanmasının hayırlı olacağını, şartsız olarak bizim de destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Partimiz tarafından da böyle bir karar alınması durumunda bunun yararlı olacağını düşünüyorum."

"ERBAKAN SON DAKİKADA BÖYLE BİR KARAR AÇIKLARSA ŞAŞIRMAM"

Abdurrahman Akyüz, Necmettin Erbakan'ın yaşaması durumunda Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Necmettin Erbakan hocam bugün yaşasaydı şüphesiz ki benim de söylediğim gibi Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isterdi. Hatta yani Cumhur İttifakı'nın içerisinde aktif rol alıp ekonomiyi de bugünkü zorluklardan kurtarmanın bir yoluna bakardı. İstanbul'da tabii ki Cumhur İttifakı'nın adayının kazanması için bir yol izlerdi. Kesinlikle ittifak içinde yer almamayı tercih etmezdi. Erbakan hocam olsaydı Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi. Murat Kurum 'Biz de Erbakan hocanın talebeleriyiz.' diyor. Bende Erbakan hassasiyeti var. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar açıklarsa şaşırmam. İnşallah da öyle yapar. Bizim burada bir tavır takınmamız lazım. Bizim adayımızın geri çekilmesi de olabilir. Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'u bir şekilde desteklemek gerekiyor. Bunu yaparsak tabanın gözünde de iyi bir izlenim olur. Kaybettiren tarafta olursak bu durumu çok hoş karşılamayacaklardır."