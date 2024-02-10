Yeniden Refah'ın İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu

Yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapmayacaklarını açıklayan Yeniden Refah Partisi, bugün adaylarını açıkladı. İzmir'de Cemal Arıkan, Ankara'da Suat Kılıç, İstanbul'da Mehmet Altınöz aday oldu.

31 Mart yerel seçimlerine haftalar kala siyasi partiler de adaylarını art arda duyuruyor. Son olarak seçimde AK Parti ile ittifak yapmama kararı alan Yeniden Refah Partisi adaylarını ilan etti.

"VAKİT, MİLLİ GÖRÜŞ VAKTİDİR"

Programda konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Toplantımızı hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu salona iyi bakın. Bu salon yeni bir dönemin başladığının işaretidir. Biz davamızın erlerine maaş, makam aracı vermiyoruz. Tam tersine bu dava erleri bir de kendileri para harcıyor, külfetlere katlanıyor. Allah sizlerden razı olsun.

Türkiye ve dünyada beş ayda yüzde 80 büyüyen başka bir parti var mı? Bu 1969’da çekilen besmelenin bereketinin devam ettiğini gösteriyor. Milli görüş sadece bir siyasi hareket değildir: ahlak, merhamet, liyakat, feraset demektir. Artık milli görüş vaktidir. Milletimizi ahlaklı belediyecilikle tanıştırmaya hazırız" dedi.

İşte adaylar:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemal Arıkan oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz oldu.

Fatih Erbakan - Mehmet Altınöz

BEYANNAMEDE 22 BAŞLIK VE 100 MADDE VAR

Yeniden Refah Partisi’nin seçim beyannamesi 22 başlık ve 100 maddeden oluşuyor. Çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engelliler için ayrı başlıkların olduğu beyannamede ‘uyuşturucu ve LGBT ile mücadele’, ‘sokak köpekleri sorunu’ gibi hususlara da değinilecek. Beyannamede ‘kentsel dönüşüm’, ‘yoksullukla mücadele’, ‘nepotizm’ ve ‘şeffaf belediyecilik’ gibi konulara da özel olarak yer veriliyor.

Ayrıca beyannamede ‘yeşil şehirler’, ‘kentlerde kreş hizmetleri’, ‘sadece kadınların kullanabileceği toplu ulaşım araçları’, ‘orman parkları’, ‘e-spor’ ve ‘drift pistleri’ gibi vaatler de bulunuyor.

İSTANBUL'DA 8 ADAY YARIŞACAK

CHP: Ekrem İmamoğlu

Cumhur İttifakı: Murat Kurum

İyi Parti: Buğra Kavuncu

Saadet Partisi: Birol Aydın

Taylan Yıldız: Bağımsız

DEM Parti: Meral Danış Beştaş

Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Altınöz