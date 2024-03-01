Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza! Duraklar doldu taştı

Yenikapı-Kirazlı metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yollara düşen İstanbullular büyük zorluk yaşadı. Saat 09:15 itibarıyla seferler normale döndü.

Megakent İstanbul'da sabah saatlerinde milyonlarca vatandaş işe ve okula gitmek için yola çıktı. Yenikapı-Kirazlı metro hattında meydana gelen arıza binlerce İstanbulluyu zor durumda bıraktı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

VATANDAŞLAR YOLLARDA KALDI

Arıza dolayısıyla seferler gecikmeli yapılınca bazı duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu, işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar yollarda kaldı.

Hattın Üçyüzlü istasyonunda metro araçlarına binmek isteyenler kalabalık nedeniyle güçlük çekti.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saat 9.15 itibarıyla seferlerin normale döndüğü belirtildi.