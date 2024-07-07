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Yer: Bahçelievler! 3 gün boyunca keşif yapıp, gündüz vakti hırsızlığa kalkıştılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hırsızlık, Polis, Güvenlik, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da sabah saatlerinde birinci kata tırmanan hırsız, camı kırarak Ali Rıza Yıldız'ın evine girdi. Camın sesini duyan komşuların haber vermesiyle zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Bina sakinleri hırsızların birkaç gündür keşif yaptıklarını söyleyip "Binaya gireceklerini fark ettim. Tek kişi girmişti içeri ama 2-3 günden beri burada keşif yapıyorlar" dedi. 

Hırsızlar bu kez gündüz gözüyle ev soymaya kalktı. Bahçelievler'in Soğanlı Mahallesi'nde saat 11.00'de meydana gelen olayda şüpheliler birkaç gün boyunca sokağa gelip keşif yaptılar. Ardından N.U. isimli hırsız sabah saatlerinde binanın arka tarafına geldi.

Alt komşunun demirlerinden 1’inci kata tırmanan hırsız, camı kırarak Ali Rıza Yıldız’ın evine girdi. Cam sesini duyup aşağı inen bina sakinleri hırsızı görünce polisi aradı.

Yer: Bahçelievler! 3 gün boyunca keşif yapıp, gündüz vakti hırsızlığa kalkıştılar - 1. Resim

OLAY YERİNDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye yardımı ile eve giren polisler, hırsızı kıskıvrak yakalayıp itfaiye merdiveniyle aşağı indirdi. Tedirgin olan bina sakinleri ise şikayetçi oldu.

Yer: Bahçelievler! 3 gün boyunca keşif yapıp, gündüz vakti hırsızlığa kalkıştılar - 2. Resim

BİNANIN ARKASINDAN GİRMİŞLER

Hırsızı görüp polisi arayan bina sakini Alpay Çoban, “İki günden beri keşif yapıyorlar. Binaya gireceklerini fark ettim. Binanın arka tarafından komşunun demirlerinden çıktılar. Cam sesine aşağı indim. İçeride hırsızı gördüm. Polis ekiplerine haber verdik. Şikayetçi olacağız. Ev sahibi Almanya’da akşam saatlerinde gelecek. Tek kişi girmişti içeri ama 2-3 günden beri burada keşif yapıyorlar. İstanbul’un göbeğinde gündüz vakti yakalandılar” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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