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Yer: Denizli! Önce silah sesi duydular, sonra acı gerçekle karşılaştılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yer: Denizli! Önce silah sesi duydular, sonra acı gerçekle karşılaştılar
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde duyulan silah sesini araştıran vatandaşlar, 2 çocuk babası Mehmet Kaşıkçı’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç intihar haberi Denizli’den geldi. Olay, Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesi’nde meydana geldi. 

AV TÜFEĞİ İLE KENDİNİ VURDU

Edinilen bilgilere göre, ailevi sorunlarından dolayı bunalımda olduğu iddia edilen Mehmet Kaşıkçı (39), yaşadığı mahallesinin kırsal bölgesinde yanında getirdiği av tüfeği ile kendini vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, sesin geldiği yönde yaptıkları araştırmada Mehmet Kaşıkçı'yı yerde kanlar içinde yatarken buldu. 

Yer: Denizli! Önce silah sesi duydular, sonra acı gerçekle karşılaştılar - 1. Resim

OTOPSİ YAPILACAK

Mahalle sakinleri, olayı 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Kaşıkçı'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Morguna kaldırıldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Kaşıkçı kendi köyü olan Bozkurt İnceler Mahallesi'nde toprağa verildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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