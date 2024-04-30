Yer: Erzincan! Mantar toplamaya gitti, dehşeti yaşadı

Erzincan'da, kuzeni ile birlikte mantar toplamaya giden Feyaz Doğan dehşeti yaşadı. Ayı saldırısına uğrayan genç, kolundan ve bacağından yaralandı.

Erzincan'ın Tercan ilçesi Yaylım köyü kırsalında kuzeni Gökhan Doğan ile birlikte mantar toplamaya giden Feyaz Doğan (27), aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Kuzeni Gökhan Doğan’ın yardımı ile ayının saldırısından kurtulan Feyaz Doğan, kafasından, kolundan ve bacağından yaralandı.

Feyaz Doğan, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Feyaz Doğan’ı önce Tercan Devlet Hastanesine, ardından da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Doğan, insanların doğada dolaşırken dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Saldırı sonrası yaralı bir şekilde 2-3 kilometre yol yürüdük. Telefonun çektiği yerden 112’yi arayarak yardım istedik. Ambulans biz bulunduğumuz yerden kısa sürede alarak hastaneye getirdi" dedi.