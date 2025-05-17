Yerlerde sürükleyip kaçırmaya kalktılar! Güpegündüz yaşanan dehşet kamerada

Bursa'da bir kadını yerde sürükleyip zorla araca bindirmeye çalışan 4 kişi tutuklandı. Genç kadının sürüklendiği ve şahısların yakalandığı anlar kamerada.

Dün 15.00 sıralarında Gemlik Hamidiye Mahallesi'nde genç kadının zorla araca bindirilmeye çalıştığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

SAÇLARINDAN SÜRÜKLENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Belirtilen adrese giden ekipler 1. Kumsal Sokak üzerinde 31 HH plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan Mahmut D. (65), Murat A. (29), Mehmet D. (42) ve Ergül K.(40) isimli 4 kişi gözaltına alındı. Kaçırılmak istendiği iddia edilen K.A. (24) isimli kadın polise verdiği ifadesinde kendisinin saçlarından sürüklenerek zorla araca bindirilmek istendiğini, bu esnada eşi Murat A.'nın üzerinde bir tabanca gördüğünü belirtti.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin yaptığı aramada bir poşet içinde tabanca ile 39 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Şahıslar, işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkeme çıkarılan 4 kişi tutuklandı.

Genç kadının şahısları görüp kaçması, yere düşüp şahıslarca yakalanması ve sürüklenerek götürülmesi ile zanlıların gözaltına alınması ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.