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Yıldırım düşünce hayatını kaybetti, kuzular telef oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yıldırım düşünce hayatını kaybetti, kuzular telef oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde yıldırım çarpması nedeniyle Afganistan uyruklu çoban hayatını kaybetti, 43 kuzu telef oldu.

Feci olay, Tercan’a bağlı Küllüce köyü merasında yaşandı. Yıldırım düşmesi sonucu vefat eden 10 yaşındaki gencin yakınları kahroldu.

YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU VEFAT ETTİ

Alınan bilgiye göre, merada kuzuları otlatan Afganistan uyruklu Feyzullah Kasımi (19) yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yıldırımın düştüğü alanda bulunan 43 kuzu ise telef oldu.

Olay yerinde jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri incelemede bulundu. Hayatını kaybeden çobanın cenazesi Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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