Yıldırım düşünce hayatını kaybetti, kuzular telef oldu
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Erzincan’ın Tercan ilçesinde yıldırım çarpması nedeniyle Afganistan uyruklu çoban hayatını kaybetti, 43 kuzu telef oldu.
Feci olay, Tercan’a bağlı Küllüce köyü merasında yaşandı. Yıldırım düşmesi sonucu vefat eden 10 yaşındaki gencin yakınları kahroldu.
YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU VEFAT ETTİ
Alınan bilgiye göre, merada kuzuları otlatan Afganistan uyruklu Feyzullah Kasımi (19) yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yıldırımın düştüğü alanda bulunan 43 kuzu ise telef oldu.
Olay yerinde jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri incelemede bulundu. Hayatını kaybeden çobanın cenazesi Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı