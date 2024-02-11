Yılın ikinci Kabine toplantısı yarın! Emekliye ikramiye ve öğretmen atamaları masada

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Yılın ikinci toplantısında kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Kritik toplantıda emekli ikramiyelerinde artış ve öğretmen atamaları masada olması bekleniyor. İşte kabinenin gündemindeki başlıklar...

Yılın ikinci Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. İç ve dış siyasette öne çıkan konuların yanı sıra ekonomik gelişmelerin de masaya yatırılacağı kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin emeklilerin ve öğretmenlerin gözü Beştepe'de olacak. Kabine toplantısında öğretmen atama takvimi ve bayram ikramiyelerinde artış masada olacak.

TERÖRLE MÜCADELEDE GÜNDEMDE

Santa Maria Kulisesi, Çağlayan Adliyesi ve AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırının ardından Kabine'nin önemli gündem maddelerinden birisinin terörle mücadele olması bekleniyor.

Suriye ve Irak'tan Türkiye'ye yönelik terör tehdidin bertaraf edilmesi için atılabilecek ek adımlarda yarın Kabine'de ele alınacak. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak ziyaretlerine ilişkin de bilgi sunmaları bekleniyor.

EMEKLİ VE ÖĞRETMENLER KABİNEYE ODAKLANDI

2024'ün ilk zammını alan emeklilere yılın ikinci müjdesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan vermişti. Işıkhan, "Emeklilerimizin refahını artırmak için projelerimizi sürdüreceğiz." diyerek Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin TL'lik bayram ikramiyesi için çalışma yapılacağını belirtmişti. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 5 bin TL ikramiye alan milyonlarca emeklinin gözü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında konuşulacak bayram ikramiyelerinde olacak.

On binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama için de gözler Kabine toplantısına çevrildi. Toplantıda öğretmenlere kadro tahsisine ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme gelecek. Daha sonra ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmaları gerçekleştirilmesi bekleniyor.

F-16 SATIŞI DA MASADA

Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi, İsveç'e verilen NATO onayının ardından ABD'nin satışına yönelik onay verdiği F-16 uçakları olacak. F-16 satışında ABD ile izlenecek yol haritası da görüşülecek konular arasında yer alacak.

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