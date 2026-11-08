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YÖK'ten Şişli Meslek Yüksekokulu açıklaması

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YÖK'ten Şişli Meslek Yüksekokulu açıklaması
Başlık ResmiYÖK'ten Şişli Meslek Yüksekokulu açıklaması

Yükseköğretim Kurulu, kayyum atanan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na ilişkin açıklama yaptı. YÖK, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

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Yükseköğretim Kurulu, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atanmasının ardından öğrencilerin mağduriyet yaşamaması ve eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atanmıştır. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi hususunda gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

SARIGÜL SORUŞTURMASI

Yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, iki gün önce aklama faaliyetlerinde İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'nun kullanıldığına ilişkin tespitler üzerine 11 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti.

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli tutuklu durumda.

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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