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Yol verme tartışması vahşete dönüştü! Mersin'deki kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yol verme tartışması vahşete dönüştü! Mersin&#039;deki kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yol verme tartışması sonucu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sucular Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde, iki grup arasında "yol verme meselesi" nedeniyle tartışma yaşandı.

Yol verme tartışması vahşete dönüştü! Mersin'deki kavgada 3 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

TABANCA VE TÜFEKLERLE KATLİAM

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş etti.

Olayda 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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