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    • Haberler > Gündem > Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

    Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Mersin, Antalya, Trafik Kazası, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Mersin'in Silifke ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

    Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi sınırlarında Silifke'den Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi'ne yolcu taşımacılığı yapan Abdurrahman Karabıyık yönetimindeki minibüs ile Kamil Uysal idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

    Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı - 1. Resim

    DEREYE UÇTU

    Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs dereye uçtu. Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Musa Bozkurt (62) hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı - 2. Resim

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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