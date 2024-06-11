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Yozgat’ta epilepsi hastası genç kayboldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yozgat’ta epilepsi hastası genç kayboldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat’ta 3 gün önce kaybolan epilepsi hastası 31 yaşındaki Hasan Koç’un bulunması için ekiplerin başlattığı çalışmalar sürüyor. Çalışmalara gönüllü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Yozgat’ta epilepsi hastası Hasan Koç, 3 gün önce kayboldu. Koç için arama çalışması başlatıldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Akdağmadeni ilçesine bağlı Alicik köyünde yaşadığı evden 3 gün önce çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alamayan epilepsi hastası Hasan Koç’un yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, polis, Yozgat, Sivas ve Kastamonu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışma başlattı.

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YOĞUN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

11 araç, 92 personelin yanı sıra termal kameralı drone ve jandarma bünyesinde yetiştirilen iz ve kadavra arama köpeği ile bölgede çalışmalar hummalı şekilde sürdürülüyor.

Yozgat’ta epilepsi hastası genç kayboldu - 2. Resim

GÖNÜLLÜLER DE DESTEK VERİYOR

Arama çalışmalarına Yozgat AFAD gönüllüleri, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü gönüllü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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