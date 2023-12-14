YSK'dan yerel seçimler için yeni karar: Her bir sandıkta kaç kişi oy kullanacak?
Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı
Yerel seçimlere aylar kala siyaset arenası da hareketlenirken YSK'dan yeni bir karar geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanabilecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yeni kararı duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, seçimlerde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesi işlemleri için bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağı tespit edildi.
HANGİ SANDIKTA KAÇ SEÇMEN OY KULLANABİLECEK?
YSK, seçmenler en az iki seçim türü için bir sandıkta oy kullanacaklarından, tasarruf ilkelerini göz önüne alarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 350 olarak belirlenmesine karar verdi.
Yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.