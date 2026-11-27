Anayasa Mahkemesi (AYM) 614 gündür tutuklu bulunan ve başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bireysel başvuruyu karara bağladı.

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AYM, İmamoğlu’nun tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, sulh ceza hâkimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmaması, tutukluluk incelemesi sonuçlarının tebliğ edilmemesi ve tutukluluğun devamına ilişkin karara yapılan itirazın incelenmemesi sebepleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, tutuklama tedbiri sebebiyle de seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği iddialarına dair başvurusunu açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle reddetti.



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