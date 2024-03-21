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Haberler > Gündem > Yüksek yargıda seçim maratonu! AYM, bugün yeni başkanını seçiyor

Yüksek yargıda seçim maratonu! AYM, bugün yeni başkanını seçiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yüksek yargıda seçim maratonu! AYM, bugün yeni başkanını seçiyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ın 20 Nisan’da, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 24 Mart’ta, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’in ise 7 Mayıs’ta görev süreleri doluyor. Bu kapsamda, üç yüksek mahkemede de başkanlık seçimleri için süreç işleyecek.

Yüksek mahkemelerde yapılacak seçimin ilki, bugün Anayasa Mahkemesinde olacak. Yargıtay’da ise 25 Mart’ta başkanlık seçimleri yapılacak. Danıştay Başkanlığı seçimi için de süreç 23 Nisan’da başlayacak. Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan seçimde aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. 

Yüksek yargıda seçim maratonu! AYM, bugün yeni başkanını seçiyor - 1. Resim

SEÇİLEN ÜYE 4 YILLIK BAŞKANLIK GÖREVİNİ ÜSTLENECEK

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek. Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek.

YARGITAY'DA BAŞKANLIK SEÇİMİ 25 MART'TA

Yargıtay'da 2020'de seçilen mevcut başkan Mehmet Akarca'nın görev süresi 24 Mart'ta sona eriyor. Yüksek Mahkemenin 348 üyesi, 25 Mart'ta 4 yıllığına görev yapacak başkanı belirlemek için sandığa gidecek.

DANIŞTAY'DA SEÇİM SÜRECİ

Danıştay'da da mevcut Başkan Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresi 7 Mayıs'ta dolacak. Mevzuat gereği, 23 Nisan'da başkanlık seçimi süreci başlayacak. Danıştay'ın 113 üyesi de başkan adayı olabiliyor.

Danıştay Başkanı seçilebilmek için üyelerin salt çoğunluğunun oyunun alınması gerekiyor. 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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