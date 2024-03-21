Yüksek yargıda seçim maratonu! AYM, bugün yeni başkanını seçiyor

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mart 2024 07:31 - Güncelleme: 21 Mart 2024 07:39 - Güncelleme:

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ın 20 Nisan’da, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 24 Mart’ta, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’in ise 7 Mayıs’ta görev süreleri doluyor. Bu kapsamda, üç yüksek mahkemede de başkanlık seçimleri için süreç işleyecek.