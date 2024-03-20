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AYM'de yeni başkan kim seçilecek? Anayasa Mahkemesi’nde 12 yıllık Zühtü Arslan dönemi yarın geride kalacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AYM&#039;de yeni başkan kim seçilecek? Anayasa Mahkemesi’nde 12 yıllık Zühtü Arslan dönemi yarın geride kalacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anayasa Mahkemesi'nde seçim tarihi belli oldu. Anayasa Mahkemesinin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle başkanlık seçimi süreci 20 Şubat'ta başlamıştı. Peki, AYM'de yeni başkan kim seçilecek, olacak?

Yüksek yargıda seçim maratonu başlıyor. Anayasa Mahkemesi’nde üç dönemdir başkanlık yapan Zühtü Arslan’ın görev süresi 20 Nisan’da sona ererken, yerine seçilecek en yakın isimler merak konusu oldu. Peki, AYM'de yeni başkan kim seçilecek, olacak? 

AYM'de yeni başkan kim seçilecek? Anayasa Mahkemesi’nde 12 yıllık Zühtü Arslan dönemi yarın geride kalacak - 1. Resim

AYM'DE SEÇİM SÜRECİ

Anayasa Mahkemesi’nde başkanlık seçimi süreci başladı. AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan’ın 12 yıllık süresinin dolmasıyla yarın yeni bir döneme girilecek. 21 Mart, Anayasa Mahkemesinin yeni başkanını seçmek için yapılacak seçim tarihi olarak belirlendi. AYM üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında Arslan’ın görev süresi 20 Nisan’da doldu. 

AYM YENİ BAŞKANI KİM OLACAK?

Genel Kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek. Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. 

AYM'de yeni başkan kim seçilecek? Anayasa Mahkemesi’nde 12 yıllık Zühtü Arslan dönemi yarın geride kalacak - 2. Resim

T24’den Gökçer Tahincioğlu‘nun aktardığına göre kulislerde, başkanlığa en yakın isim olarak eski İstanbul başsavcısı İrfan Fidan gösteriliyor. 

12punto Yazarı Müyesser Yıldız ise İrfan Fidan'ın adaylığının gündemde olmadığını, "Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, Muhterem İnce ve Yıldız Seferinoğlu isimlerinin ön plana çıktığı konuşuluyor. Sürpriz bir gelişme olmaz ise Zühtü Arslan'ın da desteklediği Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez'in seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor." şeklinde iddia etti.

AYM'nin yeni başkanı yarın  belli olacak. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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