AYM'den hak ihlali kuralı! 'Seçim için istifa eden memur aynı kadroya atanmalı'

20 Aralık 2023 03:20 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 03:22

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Yüksek Mahkemeyi ikiye bölen kararda “Bir kamu görevlisinin yeterli gerekçeler sunulmadan eski görevinin sağladığı imkânlardan faydalanamaması seçilme hakkının kullanılmasında caydırıcı bir etki oluşturur. Benzer şartlarda olan kamu görevlilerinin ülkenin siyasal hayatına katılımını engeller” denildi. AYM, başvuru sahibine 18 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

YARGIDA UZAKTAN KUMANDA OLMAZ

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Akademi Söyleşileri münasebetiyle bir araya geldiği hâkim ve savcı adaylarına mesleki manada tavsiyelerde bulundu. Arslan, vicdanın esaret, aklın ise vesayet kabul etmeyeceğini belirterek “Uzaktan kumandalı yargı da hâkim de olmaz” vurgusu yaptı.