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'Yüksek yargıyı tanıyorum' diyerek pazarlık yaptı! Adliye dolandırıcısı tutuklandı

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'Yüksek yargıyı tanıyorum' diyerek pazarlık yaptı! Adliye dolandırıcısı tutuklandı
Başlık ResmiYüksek yargıyı tanıyorum diyerek pazarlık yaptı! Adliye dolandırıcısı tutuklandı

Adliye'ye takım elbise ile gelerek yüksek yargı mensuplarını tanıdığını söyleyen ve adli dosyaların taraflarıyla pazarlık yapan Sadık Kürker tutuklandı. Dolandırıcı şahsın 'T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü - E. Sayman Mutemedi' unvanını kullandığı tespit edildi.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye takım elbiseyle gelerek yüksek yargı mensuplarını tanıdığını söylediği ve dava dosyalarının tarafları ile yakınlarıyla adliye içerisinde pazarlık yaptığı belirlenen Sadık Kükrer tutuklandı.

'Yüksek yargıyı tanıyorum' diyerek pazarlık yaptı! Adliye dolandırıcısı tutuklandı
Başlık Resmi'Yüksek yargıyı tanıyorum' diyerek pazarlık yaptı! Adliye dolandırıcısı tutuklandı

SAHTE UNVAN KULLANDI

Soruşturma dosyasına yansıyan kartvizitte Kükrer’in, “T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü - E. Sayman Mutemedi” unvanını kullandığı görüldü.

'Yüksek yargıyı tanıyorum' diyerek pazarlık yaptı! Adliye dolandırıcısı tutuklandı
Başlık Resmi'Yüksek yargıyı tanıyorum' diyerek pazarlık yaptı! Adliye dolandırıcısı tutuklandı

DAVA TARAFLARI İLE PAZARLIĞA GİRDİ

Şüphelinin, yüksek yargı mensuplarıyla bağlantısı bulunduğu izlenimi oluşturarak adli dosyalara ilişkin taraf ve yakınlarıyla görüşmeler yaptığı iddialarının soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.

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TUTUKLANDI

Emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen Kükrer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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