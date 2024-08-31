Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yunanistan Volos'da OHAL ilan edildi!

Yunanistan Volos'da OHAL ilan edildi!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yunanistan Volos&#039;da OHAL ilan edildi!

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan Volos kenti, çevre felaketi yaşıyor. Ölü balıkların denizin yüzeyini kapladığı kentte 1 ay boyunca olağanüstü hal ilan edildi.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, ölü balıkların deniz yüzeyini kapladığı 27 Ağustos'tan bu yana devam eden temizlik çalışmalarına rağmen bölgede yaşanan ekolojik felaket ve yoğun kötü kokunun kamu sağlığı üzerinde oluşturduğu endişe ile bunun yerel ekonomide ve turizmde neden olduğu zarar sebebiyle Volos kentinde 1 ay olağanüstü hal ilan edilmesine karar verdi.

Yetkililer de bölgedeki sahillerde yüzülmemesini ve balık tutulmamasını istedi.

SAVCILAR ÇEVRE FELAKETİNİ ARAŞTIRIYOR

Ülke basınında çıkan haberlerde, balıkların Volos kenti yakınlarında bulunan Karla Gölü'nden geldiği belirtilirken, gölün 1962'de sıtmayla mücadele kapsamında kurutulduğu ancak geçen yıl bölgedeki sağanak yağışlar ve beraberinde gelen sellerin gölün tekrar dolmasına neden olduğu aktarılmıştı.

Uzmanlara göre, göl suları tatlı su balıklarını Volos kentinin bulunduğu Pagasit Körfezi'ne itmiş ve bu durum balık ölümlerine yol açmıştı.

Kilometrelerce uzanan ölü balık yığınlarından 100 tonun üzerinde balık özel araçlarla toplanmıştı.

Volos sahilinde 27 Ağustos'ta binlerce ölü balık deniz yüzeyini kaplaması üzerine savcılık bölgede deniz suyu kirliliğini ve balıkların ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaybolan Rus turistin önce telefonu, sonra cansız bedeni bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kaybolan Rus turistin önce telefonu, sonra cansız bedeni bulundu - GündemKaybolan Rus turistin önce telefonu, sonra cansız bedeni bulunduBodrum'da 316 kiloluk dev orkinos yakalandı - GündemSudan çıkarmak için 5 saat mücadele ettilerCIA'den Kapadokya paylaşımı! Fotoğrafı gören aynı soruyu soruyor - GündemCIA'den esrarengiz Kapadokya paylaşımıBabasını öldürüp teslim oldu! Sebebi tüyler ürpertti - GündemBabasını öldürüp teslim olduAydın'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı - GündemAydın'da kaza: 1 ölü, 6 yaralıDenizli'de keşfedildi! Tam 700 yıllık - GündemDenizli'de keşfedildi! Tam 700 yıllık
Sonraki Haber Yükleniyor...