Batı Trakya Türkleri, Yunanistan’da öğrenci yetersizliği gerekçesiyle Türk azınlık okullarının kapatılmasına tepki gösterdi. Türkiye’de Büyükada’daki Rum ilkokulunun 4 öğrenciyle yeniden açılmasına dikkat çeken azınlık temsilcileri, eğitim özerkliği ve ana dilde eğitim haklarının korunmasını istedi.

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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonundan (ABTTF) yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Büyükada'da 1999 Marmara Depremi'nde hasar görmesi nedeniyle kapatılan Özel Rum İlkokulunun 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden eğitim faaliyetlerine başladığı belirtildi.

BÜYÜKADA’DA 4 ÖĞRENCİYLE YENİDEN AÇILDI

Açıklamada, Türkiye'de 2013'te Gökçeada'da 3 öğrenciyle bir Rum okulunun, bu yıl da Büyükada'da 4 öğrenciyle Rum ilkokulunun yeniden açıldığına işaret edilerek, Yunanistan'da Türk azınlık okullarının öğrenci sayısının yetersizliği gerekçesiyle kapatılması eleştirildi.

BATI TRAKYA’DA 8 TÜRK AZINLIK OKULU DAHA KAPATILDI

Yunanistan Eğitim Bakanlığının kararıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılında Batı Trakya'da 8 Türk azınlık ilkokulunun daha kapatıldığı belirtilerek, azınlığın Lozan Antlaşması ile güvence altına alınan eğitim özerkliğine saygı gösterilmesi istendi.

İKİ DİLLİ ANAOKULU TALEPLERİ KARŞILANMADI

Açıklamada, Türkçe ve Yunanca eğitim verecek 2 dilli anaokullarının açılması, İskeçe Türk Azınlık Ortaokulu ve Lisesi için yeni bina tahsis edilmesi veya inşa edilmesine yönelik taleplerin karşılanmadığı belirtildi.

“EĞİTİM ÖZERKLİĞİMİZE SAYGI GÖSTERİLSİN”

Azınlık okullarındaki encümen heyetlerinin yetkilerinin giderek sınırlandırıldığına dikkatin çekildiği açıklamada, bazı encümen heyeti başkan ve üyelerinin görev yaptıkları okullara girişine dahi izin verilmediği kaydedildi.

Açıklamada, "Batı Trakya Türk Azınlığı olarak ülkemizden ayrıcalık değil, ikili ve uluslararası antlaşmalardan doğan haklarımızın eksiksiz uygulanmasını, eğitim özerkliğimize ve ana dilde eğitim hakkımıza saygı gösterilmesini istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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