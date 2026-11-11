Yürek yakan 10 aylık rapor! 1835 ölü, 345 bin yaralı, dehşet saçan 4 milyondan fazla sürücüye ceza yağdı
Emniyet Genel Müdürlüğü, yılın 10 aylık kaza bilançosunu paylaştı. Ocak-Ekim döneminde ülke genelinde 578 bin 989 kaza meydana geldi, kazalarda 1835 kişi hayatını kaybetti, 345 bin 567 kişi de yaralandı. Kazaya karışan 1267 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. 4 milyon 41 bin 885 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulandı.
1835 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yılın 10 aylık kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Kayıtlara göre 2026'nın Ocak-Ekim döneminde ülke genelinde meydana gelen 578 bin 989 kazada 1835 kişi hayatını kaybetti, 345 bin 567 kişi yaralandı.
KURALLAR YİNE HİÇE SAYILDI
Yılının ilk 10 aylık döneminde tam 262 bin 787 kazaya sürücüler sebep olurken 21 bin 759 yaya da kazaya karıştı. Bin 717 kaza da araç içerisindeki yolcuların kurallara uymamasından kaynaklandı.
TRAFİĞE KAPALI ALANDA 8 BİN KAZA
Resmi verilere göre 10 aylık dönemde 96 bin 281 kaza araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymayan sürücüler yüzünden meydana geldi. Aşırı hız sebebiyle de bin 325 kaza oluştu. Kazalardan 5 bin 259'u kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandı. Hatalı şerit değiştiren 24 bin 186 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. Trafiğe kapalı alanı (Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek) ihlal eden 8 bin 864 sürücü de kazaya sebep oldu.
1267 KİŞİ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDI
2026'nın ilk 10 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan 1267 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Yılın 10 aylık kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. 3 bin 756 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 92 bin 280 yolcuya da ceza kesildi. 4 milyon 41 bin 885 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken şehir kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 20 milyon 522 bin 42 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 189 bin 697 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 1 milyon 973 bin 883 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.
İSTANBUL'DA 115, ANKARA'DA 98 ÖLÜM
Resmi verilere göre yılın ilk 10 ayında meydana gelen kazalarda Ankara'da 98, İstanbul'da 115, İzmir'de 63 ve Bursa'da 51 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da geçtiğimiz Ekim ayında 783 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu kentte 4 kişi hayatını kaybederken yaralanan bin 58 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.