Yürek yakan 10 aylık rapor! 1835 ölü, 345 bin yaralı, dehşet saçan 4 milyondan fazla sürücüye ceza yağdı

1267 KİŞİ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDI

2026'nın ilk 10 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan 1267 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Yılın 10 aylık kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. 3 bin 756 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 92 bin 280 yolcuya da ceza kesildi. 4 milyon 41 bin 885 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken şehir kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 20 milyon 522 bin 42 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 189 bin 697 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 1 milyon 973 bin 883 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.