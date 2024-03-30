Yüzlerce işçi korkuyla kaçtı, konteyner yatakhane alev alev yandı

Adıyaman'da işçilerin kaldığı üç katlı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. Yatakhanede kalan 461 işçi yangından yara almadan kurtulurken, alevlerin kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman merkez Karadağ Ormanlık Alanı yakınlarında yapımı devam eden kalıcı konutların bulunduğu alanda 461 işçinin kaldığı üç katlı konteyner yatakhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm yatakhaneyi sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İşçiler korku ve panik içerisinde yatakhaneden dışarı kaçarken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda alevler güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine vali yardımcıları ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ile birlikte gelen Adıyaman Valisi Osman Varol, olay yerinden bilgiler alarak incelemelerde bulundu.

Herhangi bir yaralının ve can kaybının olmadığını belirterek açıklamalarda bulunan Vali Osman Varol, "Maalesef üzücü bir yangın meydana geldi. Bir firmamızın yatakhane bölümünde çatıdan elektrikten kaynaklandığını düşündüğümüz, şu an yapılacak incelemeler sonucunda kesinleşecek bir yangın başlangıcı oluyor. Yatakhanelerde toplam 461 işçimiz kalıyor fakat yangının başlamasıyla beraber çok hızlı bir şekilde güvenli bir şekilde hepsi tahliye edildi" dedi.

İŞÇİLER DİĞER YATAKHANELERE YERLEŞTİRİLDİ

"Şu an her hangi bir yaralı ya da can kaybı söz konusu değil" diyen Vali Varol, "Ayrıca işçilerimizin tamamı şantiye alanındaki diğer yatakhanelere yerleştirilmiş durumda. Yangın tamamen söndürüldü ve kontrol altına alındı, şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.